Com funciona la Cúpula de Ferro, el sistema antimíssils d'Israel per aturar els coets de Hamàs i l'Iran?

En un conflicte internacional, les imatges, vídeos i escenes corren per les xarxes. Un fet que ja es va produir quan va començar la guerra d'Ucraïna i arran de l'esclat de l'estat de guerra entre Israel i Palestina pels bombardejos de Hamàs al territori israelià, els documents gràfics s'escampen arreu per mostrar què està passant a la zona de la vall del Jordà. Un dels moments més reproduïts a les xarxes són els vídeos dels coets de Hamàs interceptats per les forces armades d'Israel gràcies a un sistema de defensa d'alta tecnologia: la Cúpula de Ferro.

En l'actual context, aquest desplegament militar defensiu ha fet molt servei en l'atac de l'Iran contra Israel. Més de 200 projectils han estat llançats contra territori israelià com a represàlia pel bombardeig de l'FDI contra el consolat iranià a Damasc, on van morir set comandaments militars. Segons ha informat l'exèrcit israelià, el 99% de projectils han estat aturats, en part, gràcies a la Cúpula de Ferro.

Les sirenes d'alerta han sonat, aquest dissabte a la nit, a diversos punts d'Israel, sobretot al sud. A Jerusalem també s'han sentit detonacions. Alguns dels drons han estat abatuts pels Estats Units i el Regne Unit a les zones frontereres entre l'Iraq i Síria, segons el canal israelià 12TV. La major part de les intercepcions les ha dut a terme el sistema defensiu d'Israel.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va convocar d'urgència el gabinet de guerra després d'assegurar, en un missatge als ciutadans, que el país ha activat els seus sistemes de defensa i que l'exèrcit està preparat per actuar. És el primer cop que l'Iran ataca, des de territori nacional, directament Israel. Donades les circumstàncies, el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà d'urgència aquest mateix diumenge.