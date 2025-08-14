Rescaten una turista que havia caigut d'una moto d'aigua a Badalona

La Guàrdia Civil ha rescatat una turista de 22 anys que va caure al mar des d'una moto d'aigua de lloguer mentre participava com a acompanyant en una excursió aquàtica a Badalona. El rescat va tenir lloc el 5 d'agost i l'avís el va fer a les 16.23 H una empresa de lloguer de motos nàutiques del Port de Badalona, que va informar de la caiguda d'una passatgera.
En aquell moment, diverses embarcacions i motos d'aigua de l'empresa ja la buscaven. La dona va ser trobada a les 16:50 H per una patrullera del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, a més d'1,5 milles nàutiques (2,8 km) mar endins i a quasi 2 milles nàutiques (3,7 km) a l'est del punt inicial.
Mentre Salvament Marítim coordinava mitjans addicionals, els agents van establir un dispositiu de recerca per sectors, assignant àrees a les embarcacions i considerant el vent i corrent predominant, tots dos amb component sud-est des del moment de la desaparició.
La dona, que portava una armilla salvavides i va estar prop d'una hora a l'aigua, presentava signes de fatiga, però no tenia lesions. La jove va ser traslladada al Port de Badalona, on va rebutjar rebre assistència mèdica.
La tasca del Servei Marítim a Catalunya
El Servei Marítim de la Guàrdia Civil a Catalunya fa cada estiu tasques de vigilància i control. Entre les seves funcions destaquen les inspeccions de titulacions, assegurances, certificats de navegabilitat, respecte de l'abalisament i control d'activitats de xàrter o fondeigs en àrees protegides. A la darrera campanya, a Barcelona es van efectuar més de 200 inspeccions a embarcacions i motos d'aigua, formulant 19 denúncies.
En l'àmbit de la seguretat marítima, el Servei Marítim a Catalunya va intervenir en 32 serveis humanitaris durant el 2024 i el primer semestre del 2025, entre els quals hi ha rescats de nedadors, remolc d'embarcacions sense govern, assistència en incendis a bord i recuperació de persones en situació de risc físic o psíquic.