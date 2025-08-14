Detenen un camioner per triplicar la taxa d'alcoholèmia i utilitzar el mòbil a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 d'agost un camioner per conduir sota els efectes de l'alcohol i manipulant el telèfon mòbil mentre circulava per l'AP-7, punt quilomètric 142, sentit Girona, en el seu pas per Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental.
Una patrulla va detectar el vehicle a les 9.30 h, que circulava pel primer carril a velocitat reduïda, feia una trajectòria irregular i s'apropava perillosament al voral. En avançar-lo, els agents van veure que el conductor manipulava el telèfon mòbil amb les dues mans recolzat sobre el volant i sense atendre la conducció, motiu pel qual el van obligar a seguir-los per fer-li diverses comprovacions. L'home presentava clars símptomes d'embriaguesa.
Concretament, la prova d'alcoholèmia que va donar un resultat de 0,69 mg/l per litre d'aire expirat, més del triple del límit permès per conductors professionals que és de 0,15 mg/l. Davant la gravetat dels fets, el conductor va ser detingut pels delictes de conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i per conduir amb una taxa de 0,69 mg/l per litre d'aire expirat. L'arrestat va passar el 12 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mollet del Vallès, al Vallès Oriental.