El Meteocat reactiva l'alerta per pluges amb deu comarques afectades

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia advertit en la previsió del temps que s'apropaven canvis. L'arribada d'un front porta precipitacions entre la segona meitat del dijous i les primeres hores del divendres. És per aquest motiu que des del mateix Meteocat han reactivat l'alerta per pluges després d'uns dies de treva.
Concretament, l'avís de perill per intensitat de la puja es posa en marxa a partir de les 20 hores d'aquest dijous. Durant el que resta de jornada, l'alerta es troba a Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Ripollès i el Lluçanès en nivell groc. Ara bé, els ruixats, de menor intensitat, també són probables a tot el Pirineu i Prepirineu, a més d'alguns punts del sud i del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
Amb l'entrada de divendres, però, canvia radicalment la localització de l'alerta. Des de les dotze de la nit i fins a primera hora del matí, l'avís és de nivell taronja al Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp i de nivell groc al Tarragonès i la Ribera d'Ebre. A partir de llavors, tornarà una certa estabilitat i el sol traurà el cap tant divendres a la tarda com dissabte. Això sí, encara pendents de la possible arribada d'un nou front de cara a diumenge.
Tornant a l'alerta actual, cal recordar que el nivell màxim de perillositat és de tres sobre sis. Això implica la caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts que també pot anar acompanyada de tempesta tant al nord com al sud del país. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat davant possibles inundacions i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant possibles crescudes sobtades de barrancs.
Recomanacions en cas de pluges intenses
Davant episodis de pluges intenses, es recomana evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables com rieres, torrents o passos subterranis, ja que poden omplir-se ràpidament d’aigua. És preferible estar en espais tancats i evitar activitats a l'aire lliure. També cal allunyar-se de lleres i ponts, i no aparcar vehicles en aquests indrets.
A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.