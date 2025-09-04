El pas d'un front en el segon tram de dijous i les primeres hores de divendres deixa precipitacions a nord i sud del país, amb tempestes i fenòmens de temps violent inclosos. Però en l'última jornada laboral de la setmana arriba una treva que s'allargarà fins al cap de setmana, cosa que són bones notícies per qui encara vol estirar l'estiu uns dies més.
Però aquest divendres comença encara amb pluges de matinada al sud del país. En aquest sentit, de les dues de la matinada i fins a les vuit del matí, hi ha activa una alerta per intensitat de la pluja al Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp en nivell taronja i al Tarragonès i a la Ribera d'Ebre en nivell groc. La possibilitat de pluja intensa se centrarà al litoral i podrà anar acompanyada de tempesta.
De totes maneres, durant la resta del dia el cel no acabarà de fer net i el matí encara estarà marcat per la nuvolositat i unes temperatures més baixes. A la tarda, el sol quedarà restringit a punts de muntanya, fins i tot amb algunes precipitacions al Pirineu. Els valors màxims encara es mantindran a la baixa, amb temperatures que no passaran els trenta graus a l'interior i que rondaran els 27 al litoral.
Així doncs, el divendres deixa una treva després d'una setmana marcada en gran part per la inestabilitat. I de cara al cap de setmana? Doncs el Meteocat parla d'un ambient anticiclònic que deixarà un dissabte plenament assolellat i un diumenge més ennuvolat. Podria ser la prèvia de l'arribada d'un nou front que ja dilluns, però sobretot de cara a dimarts, pot retornar les precipitacions.