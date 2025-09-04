Un dels ultres de Torre Pacheco va treballar per a la Generalitat

Un dels ultres que va incitar la "cacera" d'immigrants de Torre Pacheco va treballar per a la Generalitat. Concretament, ho va fer a la presó de Quatre Camins i al centre de justícia juvenil de Llupià. Ara bé, el Departament de Justícia nega que tingués accés a dades d'interns i menors, han explicat fonts de la Conselleria a l'ACN.
Des de la mateixa Conselleria han assegurat que mentre era treballador del Departament es desconeixia el seu comportament en la seva vida privada, la seva pertinença a grups radicals i els seus actes presumptament delictius. Ara està empresonat a Quatre Camins. El sindicat SICAP FEPOL ha presentat una denúncia al conseller de Justícia i ha assegurat que sí que va tenir accés a les dades, també de funcionaris.
Feines a una presó i a un centre de justícia juvenil
Les mateixes fonts de Justícia han explicat que l'home va abandonar el seu lloc de treball al Departament el passat 8 de maig. Un cop es va conèixer la detenció, es va revisar quin havia estat el seu potencial accés a informació delicada. Va treballar a Quatre Camins entre el 30 d'octubre del 2023 fins al 12 de maig del 2024, on va desenvolupar tasques de manteniment.
Abans va treballar a Llupià, entre el 2 de novembre del 2022 i el 3 de març del 2023, on va fer feines d'auxiliar administratiu i es dedicava a temes de personal. Justícia insisteix que mai va tenir accés a les bases de dades dels menors, perquè per accedir-hi cal una clau que no va tenir mai. Tampoc va poder consultar dades dels interns a Quatre Camins.
Justícia ha insistit que el departament treballa amb els màxims estàndards de protecció de dades i complint amb el que marca la legislació aplicable. L'home va ser detingut i va ingressar a la presó el juliol del 2025 per incitar al linxament d'immigrants a Torre Pacheco. Va reconèixer ser el fundador del grup xenòfob Deport Them Now.
Un sindicat denuncia extracció de dades
"El seu accés continuat a aquestes dades i la possibilitat que se n’hagin extret bases de dades, en cas de confirmar-se, representaria una bretxa de seguretat inadmissible que posa en perill les persones més vulnerables sota la custòdia de la Generalitat", diu el sindicat, que remarca que "les dades dels menors interns, molts d'ells magribins, podria ser utilitzada per grups neonazis amb finalitats delictives".
SICAP FEPOL ha preguntat al conseller per totes aquestes qüestions i ha avisat que en cas de confirmar-se aquesta extracció de dades, seria una "negligència gravíssima que compromet la seguretat del personal i dels menors".