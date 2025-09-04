Primer revés a Sánchez al Congrés per la gestió dels incendis a l'Estat

Pedro Sánchez no té cap terreny de joc en calma. Si l'obertura de l'any judicial es preveu convulsa, tampoc serà un curs plàcid al Congrés. Aquest dijous, el president del govern espanyol s'ha trobat el primer revés, en aquest cas per la gestió dels incendis forestals que han marcat l'estiu a l'Estat. Els socis de la investidura han tombat en comissió la proposta d'una Agència de Protecció Civil, perquè consideren que és una recentralització de competències encoberta. Així ho han traslladat ERC, Junts i el PNB al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que n'ha defensat la creació i ha negat que el govern espanyol vulgui quedar-se amb carpetes que ara gestionen les autonomies.
El plantejament de Sánchez d'una agència estatal s'emmarca en el pacte d'estat per millorar la resposta davant dels incendis forestals, que han cremat quasi 650.000 hectàrees a la península Ibèrica aquest any 2025 i han posat contra les cordes els serveis d'emergències aquest agost, especialment en territoris com Castella i Lleó, Extremadura o Galícia. Els independentistes catalans i bascos ja han traslladat a Sánchez, en aquest cas en resposta a Marlaska, que no veuen gens clara aquesta proposta. "No ens agrada gens perquè pot acabar amb una recentralització encoberta", ha dit la diputada de Junts Marta Madrenas, que ha demanat no "espanyolitzar" els serveis d'emergències de Catalunya.
En la mateixa línia, ERC ha carregat contra la gestió dels incendis per part dels governs del PP en territoris com Castella i Lleó o Galícia, però també ha rebutjat una agència estatal. "No estem disposats que per culpa dels incompetents del PP hi hagi un estat fort que acabi amb les atribucions de les autonomies", ha dit Francesc-Marc Álvaro. Tot i acceptar que, ara, el govern espanyol no vulgui recentralitzar res, els republicans consideren que cal estar alerta amb la creació d'agències que, més endavant, podrien acabar en mans de PP i Vox i, aleshores sí, servir per treure poder a les comunitats autònomes. ERC planteja, en canvi, un "fons forestal" perquè els territoris que fan bona feina de prevenció dels focs hi puguin accedir.
Els nacionalistes i independentistes bascos també s'han desmarcat de la proposta. El PNB considera que l'actual repartiment competencial, en aquest cas pel que fa als sistemes d'emergència, és correcte i no cal canviar-lo. Menys encara amb una mesura que inquieta els bascos per una futura recentralització, tal com ha explicat Mikel Legarda. Des d'EH Bildu, Mikel Otero ha recordat que l'Estat pràcticament no té competències en matèria d'incendis i ha alertat del risc de voler "militaritzar" les emergències, tot recordant que el PP va fer crides a enviar militars a les zones cremades. Sigui com sigui, tampoc donaran suport a l'agència estatal, proposta tocada de mort abans de néixer.
Marlaska nega voluntat recentralitzadora
El ministre Marlaska ha estat l'encarregat de detallar la promesa de Sánchez, i ha dit que l'agència serviria per "potenciar i garantir el bon funcionament" del sistema de protecció civil, així com millorar la comunicació, la coordinació i la presa de decisions en moments de crisi. "No hi ha cap voluntat de recentralitzar cap competència de protecció civil", ha indicat davant dels retrets dels grups parlamentaris. De fet, ha insistit que el govern de PSOE i Sumar "creu en l'estat compost" i treballa per dotar les autonomies de més competències i capacitat de decisió. Així, ha recordat que l'Estat es posa a disposició dels territoris, sigui fent-se càrrec de la situació -com va passar amb l'apagada elèctrica, a petició d'alguns territoris del PP- o posant els mitjans necessaris, com amb els incendis.
El PP, contra tot i tothom
El PP està decidit a utilitzar els incendis per mirar d'erosionar Sánchez i no ha escatimat crítiques a la proposta d'una agència estatal. La diputada dels populars Ana Vázquez ha dit que es vol "tapar la incompetència del govern amb un nou xiringuito", i ha aprofitat per demanar la dimissió de Marlaska, de la ministra de defensa, Margarita Robles, i de la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones. En la mateixa línia, Vox ho ha titllat d'"estupidesa monumental". Les crítiques de la dreta ja es donen per descomptades, però Sánchez tasta el primer revés al Congrés per part dels socis, i el curs tot just acaba de començar.