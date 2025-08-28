Marlaska acusa el PP de fer un «ús partidista» dels incendis per tapar els seus errors

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusat el PP de fer un "ús partidista" dels incendis que han assolat l'Estat aquest estiu. Ho ha fet durant la seva compareixença al Senat per la gestió dels focs -a petició del PP- aquest dijous, en què ha criticat els populars per provar de "fabricar una versió distorsionada de la realitat que menysté la feina ben feta i emmascara els seus propis errors de gestió". Segons Marlaska, el PP ha utilitzat la tragèdia, com amb la dana, "per servir els seus interessos i la seva estratègia d'assetjament al govern espanyol" mitjançant la "manipulació i el soroll". El ministre ha recordat un cop més que les competències sobre prevenció i extinció d'incendis són de les comunitats autònomes i ha reiterat que l'executiu espanyol va posar a la seva disposició els seus mitjans amb celeritat.\r\n