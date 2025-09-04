Protecció Civil farà proves amb les alertes a mòbils al setembre i octubre a tot Catalunya

Protecció Civil farà proves del sistema d'alertes a mòbils (ES-ALERT) les pròximes setmanes a tot Catalunya, depenent de la localització del mòbil l'alerta serà un dia o altre. Amb aquest simulacre es busca avaluar el funcionament del sistema i aprofundir en la difusió de l'eina entre la població.
Tots els telèfons que es trobin a la demarcació corresponent el dia de la prova rebran el següent missatge de text: "Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova". Acompanyant el missatge, que serà en català, castellà i anglès, hi apareixerà un enllaç que permetrà avaluar la satisfacció de ciutadà d'acord amb el servei.
Les zones geogràfiques es delimitaran per vegueries per determinar el dia del simulacre i seran els següents dies:
- 10 de setembre: Lleida, Alt Pirineu i Aran
- 16 de setembre: Girona i Catalunya Central
- 30 d’octubre: Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès
- 8 d’octubre: Barcelona
Totes les proves es duran a terme a les 10 del matí i el missatge es rebrà en un interval de quinze minuts aproximadament. El missatge arribarà a tots els mòbils que es trobin en aquella demarcació durant l'estona que l'alarma estigui activada, tot i que s'hi estigui de pas. L'alerta sonora s'aturarà un cop s'accepti el missatge.
Des de Protecció Civil asseguren que el sistema d’enviaments massius a telèfons mòbils és molt útil, ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. Es farà servir només en els casos d’emergència greu en què l’autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions o bé accions que ha d’evitar fer.
Les instruccions per rebre les alertes al mòbil
Tots els dispositius mòbils situats dins d’una zona on es declari una emergència haurien de rebre una alerta sonora i un missatge informatiu, fins i tot si el telèfon està en silenci, amb el volum baix o amb les notificacions desactivades.
Tot i això, hi ha alguns factors que poden impedir la recepció d’aquest avís. Per assegurar-te que el teu mòbil pugui rebre alertes en cas d’una emergència, convé revisar diversos aspectes.
En primer lloc, comprova que tens habilitades les notificacions d’emergència. La majoria de telèfons moderns (amb Android 11 o superior, o bé iOS 15.6 o més recent) tenen les notificacions de protecció ciutadana activades de manera predeterminada.
Tanmateix, si s’han desactivat manualment o si el dispositiu és massa antic (com ara els que funcionen amb Android 8 o inferior), és possible que no rebis cap missatge. En el cas dels dispositius Android, cal anar a la configuració o paràmetres, accedir a l’apartat de "Seguretat i emergència" (el nom pot variar segons el model), i verificar que les alertes de crisi estiguin actives i amb permís per accedir a la ubicació.
En dispositius Apple, cal anar a "Configuració", després a "Notificacions", i a la part inferior de la pantalla, cal assegurar-se que l’opció "Preavisos de Protecció Civil" dins l’apartat "ES-ALERT" estigui habilitada, de color verd.
Per a usuaris Android, de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei, LG, Sony, entre d'altres, Protecció Civil ha publicat una guia específica per ajudar a configurar correctament els avisos d’emergència segons cada fabricant. Val la pena revisar-la si es tenen dubtes.