Protecció Civil ha dut a terme un simulacre d'alerta per risc químic a l'àrea metropolitana de Barcelona. A les 10 del matí d'aquest dimecres s'han enviat missatges d'alerta als telèfons mòbils i també han sonat 50 sirenes a zones properes a indústries químiques de 22 municipis. Ara bé, potser et sorprèn que al teu mòbil no t'ha arribat cap missatge del simulacre.

De primeres, no es tracta de cap error del teu dispositiu. Malgrat que el simulacre s'ha fet a l'àrea metropolitana de Barcelona, només ha afectat al voltant de mig milió de persones. I és que no tota la població dels municipis implicats rep les alertes al mòbil, sinó només aquelles persones que estan censades prop de les zones de major risc o que hi treballen.

En quines zones de l'àrea de Barcelona han sonat alarmes?

En concret, s'han activat cinc sirenes al Port i la Zona Franca de Barcelona i tres en set barris de l'Hospitalet que abasten una població de 72.554 persones censades com el Centre, Bellvitge, Gornal o Can Serra. Al Baix Llobregat s'han activat 26 sirenes que afectaran la meitat de la població de Viladecans i tota la població de Cornellà, el Prat, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Abrera, Olesa de Montserrat i Esparreguera.

Al Vallès Occidental s'han activat nou sirenes: tres a Castellbisbal, dues a Polinyà, una a Santa Perpètua de Mogoda i tres més a Terrassa, aquestes últimes fora del nucli urbà i només en polígons industrials. Al Vallès Oriental s'han activat set sirenes: tres a Granollers, dues a Montornès del Vallès, una a Parets del Vallès i una altra a Lliçà de Vall.

A banda de tots aquests municipis, el so s'ha pogut sentir també a Barberà del Vallès, Rubí, Sant Cugat del Vallès, el Papiol, Castellbell i el Vilar, Vilanova del Vallès, Canovelles, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Montmeló i Esplugues de Llobregat.

La població censada en aquests municipis és de 496.247 habitants: 347.000 al Baix Llobregat, 72.564 al Barcelonès, en concret a l'Hospitalet, 67.000 al Vallès Oriental i 8.835 al Vallès Occidental. A més, cal sumar-hi més de 50.000 persones que treballen als polígons industrials afectats: 15.000 a Mercabarna, 12.000 a la ZAL Port i polígon Pratenc, 10.000 a la Zona Franca, i 10.000 a la Seat de Martorell.