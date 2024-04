Vols viatjar gratis durant 30 dies? La Comissió Europea regala més de 35.000 bitllets

La Comissió Europea (CE) ha obert aquest mateix dimarts al matí una nova convocatòria per repartir 35.500 bitllets de trena joves que compleixin la majoria d'edat en aquest període perquè puguin viatjar gratis durant un màxim de 30 dies per tots els països de la Unió Europea (UE) i altres països veïns.

D'aquesta manera, els i les europees nascudes entre l'1 de juliol de 2005 i el 30 de juny de 2006 tenen fins al migdia del 30 d'abril per presentar la seva sol·licitud a través del portal de joventut comunitari (youth.europa.eu/discovereu_en). Els candidats i candidates seleccionades obtindran un bo de tren gratuït per a viatjar per Europa durant un màxim de 30 dies entre l'1 de juliol de 2024 i el 30 de setembre de 2025.

La convocatòria està oberta tant per a ciutadans i ciutadanes de la UE com de països associats al programa Erasmus +, inclosos Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. Els i les participants també rebran una targeta de descompte per a més de 40.000 possibilitats de transport públic, cultura, allotjament, alimentació, esport i altres serveis als països elegibles per a les rutes.

A més a més, per ajudar els i les joves premiades amb el bo gratuït a preparar la seva ruta les agències nacionals d'Erasmus+ organitzaran sessions informatives i cursos de preparació de fins a tres dies. El projecte preveu, així mateix, suport específic durant el viatge als i les participants amb diversitat funcional o algun problema de salut que requereixi assistència.