Política

Mor la mare de Josep Rull, president del Parlament

Maria Dolors Andreu i Grapí ha mort a Terrassa a 93 anys d'edat

Publicat el 30 d’agost de 2025 a les 14:58
Actualitzat el 30 d’agost de 2025 a les 15:06

Maria Dolors Andreu i Grapí, mare del president del Parlament, Josep Rull, ha mort a 93 anys. Ho ha anunciat el seu fill, publicant l'esquela a les xarxes. El polític de Junts ha agraït les mostres de suport i afecte rebudes. La cerimònia de comiat es farà a la Catedral de Sant Esperit de Terrassa.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha enviat les seves mostres de condol a Rull a través de les xarxes. A la publicació també s'hi han sumat les mostres d'afectes de  l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, o el periodista Xavier Grasset.

 

 

