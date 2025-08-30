Mor la mare de Josep Rull, president del Parlament

Maria Dolors Andreu i Grapí, mare del president del Parlament, Josep Rull, ha mort a 93 anys. Ho ha anunciat el seu fill, publicant l'esquela a les xarxes. El polític de Junts ha agraït les mostres de suport i afecte rebudes. La cerimònia de comiat es farà a la Catedral de Sant Esperit de Terrassa.\r\n\r\nL'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha enviat les seves mostres de condol a Rull a través de les xarxes. A la publicació també s'hi han sumat les mostres d'afectes de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, o el periodista Xavier Grasset.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nLa mare ja descansa en pau.\r\n\r\nGràcies per les mostres de suport i d’afecte que ens heu fet arribar. pic.twitter.com/Ien6LCEeuQ\r\n— Josep Rull i Andreu (@joseprull) August 30, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n