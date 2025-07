Nova polèmica protagonitzada per Vox en plena Festa Major a Terrassa. Aquest diumenge 6 de juliol els representants del partit d'extrema dreta s'han enfrontat amb l'alcalde Jordi Ballart durant el Ball de Plaça a la plaça Vella.

La disputa s'ha donat en plena celebració d'un dels actes més populars de la Festa Major de Terrassa. Les entitats culturals del municipi estaven llegint un comunicat quan els membres del partit liderat per Alicia Tomás han desplegat una pancarta tot just davant l'escenari que deia: "Vox no balla amb totalitaris". Tot seguit, han començat els enfrontaments verbals entre l'alcalde, els regidors de govern Xavier Cardona i Lluïsa Melgares i els de Vox, que han acabat abandonant la plaça.

De fet, minuts abans les mateixes entitats culturals havien alertat en els seus parlaments del perill de l'auge de l'extrema dreta. També la plaça s'havia omplert de cartells que deien: "Els feixistes són uns delinqüents per naturalesa. A disposició dels patrons, són una eina més de corrupció".

Comunicat de tota la resta de partits

Una estona després, l'equip de govern (Tot per Terrassa i Junts per Terrassa) juntament amb els altres grups polítics del municipi (PSC, ERC i PP) han emès un comunicat en contra de l'episodi. En el text, “condemnen rotundament” els fets ocorreguts i lamenten que l'acte s'hagi vist afectat per una actuació “inadequada”.

El teixit cultural demana respecte

Per la seva part, la Coordinadora de Grups de Cultura Popular de Terrassa també ha assenyalat en un comunicat que condemna "les agressions verbals i actituds de menyspreu" dels regidors de Vox.

Després de la situació viscuda aquest diumenge a la plaça Vella, les entitats demanen respecte per una cultura "oberta, inclusiva, crítica i arrelada al territori". "Són valors fonamentals que no poden ser qüestionats per cap força política", afegeix el comunicat que ha fet públic la Coordinadora.