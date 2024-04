Terrassa s'endú el premi Europa 2024

Reconeixement europeu a Terrassa. L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa ha concedit el Premi Europa 2024 a la ciutat vallesana per la promoció dels valors europeus que n'ha fet, “molt activa”, segons l'assemblea. En un comunicat, el Consell d'Europa ha destacat els esdeveniments que la ciutat organitza en motiu dels dies europeus, i també ha meritat que Terrassa "promou entre els joves estudiants" els valors europeus. Un exemple? L'escola CIM de Terrassa, un centre educatiu ambaixador del Parlament Europeu.

Congratulations to Terrassa in Spain which has today been awarded the 2024 Europe Prize! 🎉🏆



The Prize honours towns and cities for their commitment to European ideals.



