La UPC medita impulsar un grau de medicina a Terrassa a partir del 2026

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) medita impulsar un Grau de medicina al campus de Terrassa. L'escenari amb què es treballa preveu posar-lo en marxa el curs 2026-207, segons han informat fonts del centre a Europa Press. La proposta és una aposta del rector de la UPC, Daniel Crespo, segons ha avançat La Vanguàrdia. Crespo i el seu equip presentaran la proposta al Consell de Govern de la universitat la setmana vinent, el dimecres 24 d'abril, que haurà de decidir si l'aprova o no.

El grau tindria 50 places per curs i tindria un contingut especialitzat en matèries tecnològiques i digitals. També s'estudiaria una col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa. A banda de l'aprovació del consell de la UPC, l'hauran de validar altres òrgans. Per exemple, li caldria el vistiplau de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) o el Consell d'Universitats de Madrid.

Actualment, a Catalunya hi ha 9 universitats catalanes que imparteixen el Grau de Medicina. A Barcelona són els campus del Clínic i Bellvitge de la UB, la UPF i la UAB i la UIC com a centre privat. També s'ofereix a la UdG de Girona, la UdL a Lleida i la URV a Tarragona i la UVic-UCC.