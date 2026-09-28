Lleida es converteix en la capital de la literatura catalana

Del 5 al 10 d'octubre Lleida es convertirà en l'epicentre de la literatura catalana amb la celebració de la quarta edició del festival literari Sant Miquel de les Lletres. Més de cinquanta activitats durant sis dies en un esdeveniment que omplirà Lleida de literatura amb diàlegs, narració oral, mercat del llibre i, com a novetat, poesia repartida pels carrers de la ciutat.
Organitzat per la Fundació Horitzons 2050, el festival literari comptarà amb noms com Carlota Gurt, Núria Cadenes, Enric Calpena, Lluís Caelles, Antonieta Jarne o Josep M. Solé i Sabaté en espais com l'IEI, la Sala Alfred Perenya i el Cafè del Teatre.
A més a més, aquest any el festival se suma als actes del centenari de la revista Vida Lleidatana, impulsant una trobada de clubs de lectura locals i incorporant un servei personalitzat de recomanacions literàries.
La poesia pren els carrers
Una de les grans novetats d'aquesta edició és la voluntat d'acostar la literatura a tota la ciutadania. En aquest sentit i com a novetat, el certamen fa un pas més i posa en valor la poesia, que sortirà al carrer per arribar a tothom amb les anomenades Cantonades de poesia, espais de recitació de versos.
Enter els objectius d'aquest festival literari hi ha l'impacte que genera en els lleidatans i promoure la lectura en català, però els seus promotors volen que vagi més enllà i es converteixi en una cita obligada de Catalunya.
Un programa transversal i de primer nivell
Durant tota la setmana, espais com l'IEI, la Sala Alfred Perenya i el Cafè del Teatre acolliran debats i reflexions amb veus destacades de les lletres i el periodisme:
- Dilluns dia 5 d'octubre Sant Miquel de les Lletres arrencarà a l'IEI amb el diàleg “La mort i els llibres”, al voltant del tema de la mort a la literatura amb l'escriptora Teresa Ibars.
- Dimarts 6, també a l'IEI, “Preparant la República” recuperarà la memòria de la revista Vida Lleidatana amb el periodista Enric Calpena, l’escriptora Antonieta Jarne i l'historiador Josep Maria Solé i Sabaté, en una taula moderada per la directora de diari Segre, Anna Sàez.
- El programa continuarà dimecres 7 a la Sala Alfred Perenya amb el diàleg “Cap a on va el món?”, sobre l'actualitat internacional.
- Dijous 8, al mateix espai, les escriptores Carlota Gurt i Núria Cadenes protagonitzaran la conversa “Del microcosmos al macrocosmos de la literatura”, amb la moderació de la periodista i antropòloga Joana Soto.
- Divendres 9 el debat tornarà a l'IEI amb “El futur del llibre”, que reunirà les editores Marta Farré de la llibreria La Singratalla de Tremp i Laura Huerga, de l’editorial Raig Verd, en una sessió moderada per l’escriptor i llibreter Joan Roure, una reflexió sobre l'ofici d'editar i el paper del llibre que tancarà el bloc de diàlegs de la setmana.
Dissabte 10: la gran jornada de cloenda
El dissabte serà el dia més intens del festival. L'Aula Magna de l'IEI acollirà l'emissió en directe del programa El divan en viu de Catalunya Ràdio, conduït per Sílvia Coppulo, mentre que el pati de la institució serà la seu d'una nova edició de la Marató de Contes. A més, tindrà lloc el lliurament dels II Premis Rosa Fabregat.
El festival manté el seu compromís intergeneracional amb sessions de narració oral a 10 escoles, 5 instituts i 3 residències de gent gran, a més de tallers de literatura i cuina a l'Espai Sunka i un mercat del llibre amb 9 parades.
La cloenda d'aquesta quarta edició serà el dissabte al vespre al Cafè del Teatre amb l'espectacle musical i poètic “L’Arbre de l’Alliberament”, basat en poemes de Maria Mercè Marçal amb música de David Pradas, la recitació de Núria Miret i la veu de la soprano Maria Altadill.