La Paeria de Lleida convocarà un concurs d'idees en matèria de seguretat

La Paeria convocarà un concurs d'idees adreçat a les empreses del Parc Científic perquè presentin propostes de projectes, dissenys o aplicacions en matèria de seguretat. Així ho ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa que vol posar el focus en la seguretat de les persones. L'Ajuntament llença aquesta proposta amb l'objectiu de buscar una “alineació” en un dels àmbits de gestió que preocupa a la ciutadania. D'altra banda, en matèria policial, enguany es convocaran 18 noves places d'agents de la Guàrdia Urbana i el cos arribarà a superar els 250 agents.

L'objectiu de la Paeria és que els projectes estiguin relacionats amb aspectes com la vigilància intel·ligent, les càmeres intel·ligents que detecten moviments sospitosos o aplicacions mòbils per poder informar a la ciutadania d'incidents en temps real. Larrosa també ha posat com a exemple que es pugui fer servir la tecnologia per teixir un protocol per analitzar dades que ajudin a identificar patrons delictius. En aquest sentit, també ha parlat de dispositius de seguretat personal com els botons del pànic o la integració de la intel·ligència artificial per predir àrees de risc.

El cementiri, punt dèbil de seguretat

En l'àmbit de la gestió de recursos humans, l'alcalde de Lleida ha explicat que la junta de govern local ha aprovat l'oferta pública per convocar 18 noves places d'agents de la Guàrdia Urbana. Algunes seran de nova creació i altres per cobrir jubilacions. Tot plegat permetrà situar el cos en un horitzó que abans de finalitzar l'any farà que disposi de més de 250 agents, quan actualment en té 2040.

Larrosa també ha anunciat que es millorarà la seguretat al cementiri després de patir actes vandàlics en tombes. Per això s'implantaran entre 22 i 26 càmeres per cobrir "un dels flancs que estava en situació de debilitat".

L'alcalde també ha celebrat la notícia que els Mossos d'Esquadra hagin augmentat les dotacions policials a l'Horta de Lleida amb agents de paisà per mirar de controlar la seguretat després d'un repunt de delictes durant el primer trimestre de l'any. Larrosa considera que el conseller d'Interior ha escoltat les seves peticions i confia que els robatoris aniran a menys en aquesta part de la ciutat.