Cauen les línies telefòniques i d'internet a diversos municipis de Lleida

Un acte vandàlic ha deixat sense línia telefònica i internet alguns municipis lleidatans. En concret, la incidència afecta els municipis com Mollerussa, Cervera, Artesa de Lleida o Puigverd de Lleida, segons ha pogut confirmar Nació. En la majoria dels municipis la xarxa telefònica i l'internet van deixar de funcionar ahir a la tarda.

La incidència es va produir a la xarxa de Telefònica, però afecta usuaris d'altres companyies, segons fonts de l'Ajuntament de Puigverd de Lleida. En el cas del consistori disposen d'una antena de telefonia pròpia, i per tant només tenen problemes per accedir a internet. De fet, i segons ha pogut comprovar aquest diari, a hores d'ara la resta de governs locals afectats no tenen el servei telefònic operatiu, segons apunta el consistori de Puigverd.

L'acte vandàlic s'hauria produït ahir a la tarda en instal·lacions de la xarxa de fibra òptica a la Zona Alta de Lleida, segons denúncia Telefònica a El Segre. En concret, l'operadora assenyala un incendi com l'origen del sabotatge i assenyalen que necessitaran diversos dies per reparar el servei, que confien que la setmana vinent pugui estar restablert.