Taules amb companyia: la Paeria vol tornar la vida als centres de gent gran

L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa un nou projecte per transformar els centres sènior municipals en espais més vius, oberts i comunitaris. La iniciativa, dotada amb un pressupost de més de 300.000 euros anuals durant tres anys —prorrogables un quart—, té com a objectiu reforçar la xarxa de cures, combatre la soledat no desitjada i promoure l’envelliment actiu.
Una de les principals novetats és la incorporació del servei de menjador en aquells equipaments que reuneixin les condicions adequades. La Paeria vol que aquests àpats col·lectius esdevinguin una oportunitat per garantir una alimentació saludable, però sobretot per recuperar la dimensió social de menjar en companyia. Per testar la proposta, es farà una prova pilot amb empreses de càtering, i el servei també estarà obert a familiars, persones cuidadores i joves.
El projecte preveu, a més, reforçar la figura dels dinamitzadors, professionals que tindran un paper clau en la detecció de situacions de vulnerabilitat i en la promoció de vincles. “Volem donar suport a les juntes de cada centre i impulsar activitats que redueixin la bretxa digital i fomentin l’activitat física, amb l’objectiu d’oferir autonomia i qualitat de vida a les persones grans”, va explicar el regidor d’Acció i Innovació Socials i de Persones Grans, Carlos Enjuanes.
Amb una dedicació de prop de 920 hores mensuals, el programa es desplegarà als nou centres sènior municipals, adaptant-se a les necessitats de cada equipament i convertint-los en veritables nodes de comunitat.