Els afectats a Ponent pel tall d'internet i telefonia poden reclamar pel temps sense servei

Primeres mesures de suport als afectats pels talls d'internet i telèfon a Ponent. Els usuaris podran reclamar compensacions a Telefónica, segons ha avisat l'Agència Catalana de Consum. Les reclamacions hauran de ser pel temps sense servei. Però Consum assegura que també es podran sol·licitar compensacions pels possibles perjudicis que l'avaria els hagi provocat, sempre que puguin justificar-ho. Això es reflectiria en la pròxima factura. Tot plegat deriva d'un acte vandàlic en unes instal·lacions de la xarxa de fibra òptica que connecta Lleida i les Garrigues.

En un comunicat, l'agència del Departament d'Empresa i Treball ha detallat el procediment perquè els usuaris afectats puguin reclamar. Han de presentar una reclamació a la companyia de telefonia, especificant tant com sigui possible la seva petició. Cal que aquesta reclamació es faci per qualsevol canal que permeti conservar-ne un justificant i hi adjuntin tota la documentació i els justificants pertinents.

📰#Consumcat recorda que les persones afectades per l’avaria derivada d’un incendi a #Lleida poden reclamar pel temps sense telèfon i internet@govlleidahttps://t.co/xnRh5xrGky — Consum (@consumcat) April 18, 2024

Si disposen d'un establiment proper, poden adreçar-s'hi per omplir els fulls oficials de reclamació. Si no és el cas, un cop se'ls restableixi el servei, poden reclamar per telèfon — trucant al servei d'atenció al client i sol·licitant un número d'incidència— o bé per internet, si la companyia de telecomunicacions disposa d'un formulari web per adreçar-hi reclamacions.

Un mes de termini per resoldre

L'empresa té fins a un mes per atendre la reclamació. Si no ho fa o la resposta no és satisfactòria, els consumidors poden adreçar-se a l'organisme de consum. Tant la del seu ajuntament com la del seu consell comarcal. Si no, a l'Agència Catalana del Consum per mitjà del seu web.

Els autònoms i les microempreses també poden recórrer als organismes públics de consum per tramitar la seva reclamació, ja que l'avaria afecta el funcionament d'un servei bàsic i de tracte continuat. Consum està en contacte amb l'operador per tal de garantir que posa tots els mitjans necessaris per informar, assessorar i atendre els clients afectats per l'avaria.