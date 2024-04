Condemnat a tres anys de presó per intentar segrestar un conegut en un magatzem d'Arbeca

L'Audiència de Lleida ha condemnat, aquest dijous, a un home a tres anys de presó per haver intentat segrestar un conegut en un magatzem d'Arbeca. El condemnat ha admès tant la reclusió com que va colpejar la víctima, mentre una dona, que també estava acusada, ha acceptat dos anys de presó de reconèixer que va col·laborar en els fets, que van tenir lloc el març de 2021 per un afer de drogues entre coneguts.



En concret, els fets van tenir lloc la nit del 3 de març de 2021. Dos dels acusats van quedar amb la víctima a Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell. Després d'una discussió, la van obligar a pujar a un vehicle, propietat de la dona acusada, i se la van endur fins al magatzem d'Arbeca. Un cop allí, els acusats van lligar amb brides a la víctima, arribant a fer-li talls amb una navalla. També li van donar cops que li van provocar hematomes.

Ja l'endemà, la víctima es va quedar sola amb un dels acusats i va aprofitar l'ocasió per demanar-li que li afluixés les brides amb les quals estava lligada. També li va demanar si li podia portar tabac. El captor va acceptar les dues peticions. La víctima va aprofitar per deslliurar-se de les brides, va fugir per una finestra del magatzem i va demanar socors en una casa que hi havia a prop. Els acusats es van adonar de la fugida i van intentar tornar a raptar la víctima, però l'aparició dels veïns de la zona va fer-los i van fugir del lloc.

El tercer acusat, en rebel·lió

Els dos acusats han confessat els fets i han arribat a un pacte amb la Fiscalia. A canvi, el Ministeri Fiscal ha reduït la pena que demanava de cinc a tres anys per l'acusat i de cinc a dos anys de presó per la col·laboradora. Els acusats també han pagat part de la indemnització de 1000 euros que se'ls demanava: cada acusat ja ha consignat 300 euros. L'home, per la seva part, n'haurà de pagar 380 més pel delicte de lesions.

Confessions a banda, encara queda per jutjar un tercer acusat. L'home havia de ser jutjat avui i també s'enfrontava a cinc anys de presó. Però no s'ha presentat a la vista, no se l'ha pogut localitzar i està en cerca, després que el tribunal l'hagi declarat "rebel".