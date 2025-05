Demanen tres anys de presó per a un home acusat d’abusar d’una menor a Lleida

Un home s’asseurà al banc dels acusats el proper 22 de maig a l’Audiència de Lleida per un suposat cas d’abús sexual a una menor de 16 anys. Segons l’acusació de la Fiscalia, els fets haurien tingut lloc en algun moment de l’any 2020, quan l’home es quedava a dormir al domicili d’un amic on també hi havia la menor.

El fiscal considera que l’acusat va aprofitar aquestes estades per fer-li tocaments, i per això demana una pena de tres anys de presó.

A més, sol·licita cinc anys de llibertat vigilada, la prohibició d’exercir feines amb contacte directe amb menors durant aquest mateix període i el pagament d’una indemnització de 10.000 euros a la víctima.