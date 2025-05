Fiscalia vol condemnar a 10 anys de presó un home per abusar d’una dona a Sort

La Fiscalia demana una condemna de 10 anys de presó i 8 anys més de llibertat vigilada per a un home d’uns 60 anys, acusat d’haver abusat sexualment d’una dona que es trobava en situació administrativa irregular. Els fets haurien tingut lloc entre el novembre i el desembre de 2019 a Sort, on tots dos convivien. Segons el ministeri públic, l’home hauria aprofitat la vulnerabilitat de la víctima —sense feina ni recursos econòmics— per sotmetre-la, sota l’amenaça de deixar-la al carrer o denunciar-la.

En l’escrit d’acusació, la Fiscalia sosté que l’home va mantenir relacions amb la dona en un context d’abús de superioritat i que el delicte es pot qualificar com a continuat, amb accés carnal. A més, sol·licita que durant 10 anys no es pugui acostar a menys de 200 metres de la víctima ni comunicar-s’hi, i que indemnitzi la dona amb 10.000 euros. També demana la prohibició de treballar en àmbits amb menors durant 15 anys posteriors al compliment de la pena.

A banda, el mateix processat s’enfronta a un any més de presó per tinença de pornografia infantil, ja que se li van trobar arxius il·lícits en dispositius electrònics. Per aquest delicte, també es reclama el comís i destrucció del material i la mateixa restricció per treballar amb menors.

El judici se celebrarà el pròxim 21 de maig a l’Audiència de Lleida.