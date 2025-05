Sis anys de presó i expulsió del país per apunyalar dos homes durant les festes d'Almenar

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó i a l'expulsió del país durant 10 anys, un cop compleixi dues terceres parts de la pena, l'home que va ferir dos individus amb una arma blanca durant una baralla a les penyes de la festa major d'Almenar, al Segrià, el setembre 2023. El processat ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un acord de conformitat entre la Fiscalia, la defensa i l'acusació particular, i el tribunal ha dictat oralment la sentència, que ja és ferma. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava 12 anys de presó per a l'home. La condemna també li imposa una multa de 360 euros i l'obliga a indemnitzar amb més de 15.000 euros les dues víctimes de l'agressió, una de les quals va passar dos dies a l'UCI.

En concret, l'Audiència de Lleida ha condemnat l'home per un delicte d'homicidi en temptativa a 6 anys de presó, 5 anys de llibertat vigilada i li ha imposat una ordre de prohibició de comunicació i aproximació a menys de 300 metres de la primera víctima durant 10 anys. També, que pagui una indemnització de 14.215,48 euros a l'agredit.

A més, per l'agressió al segon individu, el tribunal l'ha condemnat per un delicte de lesions amb instrument perillós a 6 mesos de multa a raó de dos euros diaris, li ha imposat una altra de prohibició de comunicació i aproximació a menys de 300 metres durant 5 anys, i ha fixat una indemnització de 1.074,98 euros.

Tanmateix, tal com sol·licitaven la Fiscalia i l'acusació particular --i ha acceptat la defensa--, l'Audiència ha acordat que la pena de presó se substitueixi parcialment per l'expulsió del país un cop el processat hagi complert dues terceres parts de la condemna, amb la prohibició de tornar a l'Estat durant 10 anys.

Dues agressions durant la festa major

Els fets es van produir cap a les 8.20 del 16 de setembre del 2023 quan el condemnat, que aleshores tenia 28 anys, va treure una navalla petita, va atacar dos homes i va fugir. En primer lloc, va clavar una navalla per l'esquena a una persona i, després, va intentar apunyalar al coll un altre individu, que va poder aturar el cop amb el braç i va quedar ferit a l'avantbraç.

Tot seguit, va continuar agredint la segona víctima i li va clavar dues ganivetades al costat dret amb la intenció de matar-lo. Arran d'aquesta agressió, el SEM va atendre el ferit i el va traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida on va passar dos dies a l'UCI i tres més hospitalitzat.