Quatre detinguts i prop de 700 plantes confiscades en el desmantellament d'una xarxa de cultiu

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns quatre homes, d'entre 20 i 25 anys, per la seva presumpta relació amb el cultiu de marihuana a les comarques de Ponent. La investigació va començar arran d'una operació policial anterior relacionada amb un grup que es dedicava a robar a l'interior de cases. Els primers indicis apuntaven que un grup organitzat podria estar operant, coordinadament, en cases als nuclis urbans de Sarroca de Lleida, Cubells i Vilagrassa. Finalment, aquest dilluns la policia ha irromput alhora a les cases dels tres municipis. A Sarroca de Lleida han detingut un home i han localitzat quasi 700 plantes de marihuana, mentre que les altres tres detencions s'han fet a Vilagrassa.

La investigació l'ha dut a terme la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent i les entrades a les plantacions les han dut a terme a primera hora del matí tres grups de treball amb agents del DIC, ARRO i Seguretat ciutadana.

A Sarroca de Lleida els agents han detingut un home i han localitzat una plantació de marihuana d'una espècie d'alt rendiment, de baixa alçada i gran producció de cabdells. A més la instal·lació disposava d'il·luminació amb tires led, que permetia reduir el consum elèctric.

A Vilagrassa s'han fet tres detencions i s'ha localitzat una estructura preparada per començar a produir, en breu, marihuana de forma intensiva, mentre que a Cubells hi ha trobat una infraestructura per al cultiu i restes de plantació ja recol·lectada.

Els detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública passaran pròximament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.