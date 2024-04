La balança comercial de Lleida bat el rècord en intercanvis comercials

La balança comercial de Lleida (exportacions – importacions) va marcar el 2023 un nou rècord històric, amb un volum de 4.815 milions d'euros en intercanvis comercials internacionals. Suposa un creixement del 2,49% respecte l'any anterior, segons assenyala l'estudi presentat aquest dilluns a la Cambra de Comerç de Lleida elaborat en el marc del conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'ens cameral amb l'objectiu de fomentar la competitivitat de la demarcació.

Pel que fa a les exportacions, s'ha assolit els 2.925 milions d'euros, un 0,84% respecte l'any anterior. Han augmentat les vendes de fruita i d'oli d'oliva mentre que les de farratge han caigut un 55,39% per la sequera. L'augment de les exportacions respecte el 2022 és modest tot i que si es compara en els darrers set anys, representa un augment de més del 50%, han destacat des de la Cambra de Comerç. Les vendes de fruita i d'oli d'oliva han crescut un 12,38% i un 18,26%, respectivament. En canvi, les del sector farratger han caigut un 55,39% degut a la disminució de la producció per la sequera i per l'augment de la demanda nacional.

En l'àmbit geogràfic, la Unió Europea continua sent el principal destí de les exportacions lleidatanes, que representen un 64,83% del total. França, Alemanya, Itàlia i Portugal són els principals mercats dins de la Unió, mentre que els Estats Units i el Marroc destaquen com a destins no comunitaris.

D'altra banda, les importacions han augmentat un 5,16%, i arriben a un valor total de 1.890,26 milions d'euros. El creixement ha estat impulsat principalment per l'increment en la importació de cereals i animals porcins vius, amb augments del 38,98% i 80,52%, respectivament.

El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha destacat que la balança comercial de Lleida "continua sent positiva, amb un superàvit de 1.035,30 milions d'euros, contrastant amb les balances deficitàries de Catalunya i Espanya".

Malgrat això, Saltó ha destacat la baixada del nombre d'empreses exportadores, que ha passat de 3.085 a 2.503. En la majoria dels casos, ha dit, es tracta d'empreses que havien començat a exportar feia poc i que s'han trobat amb un context geopolític "complex", i ha afegit que des de la Cambra volen ajudar i assessorar a les empreses perquè puguin fer el salt al mercat internacional amb garanties.

Per tot plegat, Saltó ha destacat que les xifres de rècord del 2023 mostren "la fortalesa i la resiliència del teixit empresarial de la regió en un context global desafiant". Per la seva banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, ha recordat que les comarques de Lleida estan fent bé els deures en el sentit de "ser una economia dinàmica que està fent l'esforç de transformar-se en favor d'un sistema de producció circular, verd i altament digitalitzat".

Talarn ha destacat les bones xifres econòmiques de la demarcació per reclamar el desdoblament de la futura autopista fèrria per a mercaderies entre Saragossa i el port de Tarragona i la creació d'una estació fèrria intermodal al futur polígon de Torreblanca-Quatre Pilans. "Lliga l'eix mediterrani amb l'eix central i Lleida està al mig, i això és una oportunitat que hem d'aprofitar", ha dit Talarn.