Un intern de la presó de Ponent fa un forat a la paret per intentar matar un company

Un intern de la presó de Ponent ha fet aquest dissabte a la nit un forat a la paret per intentar matar l’ocupant de la cel·la del costat. La Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que l’intern ha amenaçat els treballadors amb un ferro i ha calgut activar l’equip d’intervenció. Un cop reduït, diversos funcionaris han hagut de ser atesos per contusions lleus, segons el sindicat.

L’intern ha estat traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova, però ha reingressat poc després a la presó perquè s'ha negat a rebre atenció mèdica. “Com és possible que després d’anys de denúncia per part de CSIF de l’estat de les cel·les del departament especial ens trobem que un intern pot arrencar el radiador i destrossar la cel·la?”, ha preguntat el sindicat en un comunicat.

El CSIF també ha qüestionat “on són aquelles cel·les indestructibles” que es van garantir per augmentar la seguretat del DERT. “Per què hem de posar els funcionaris la nostra vida en risc per entrar a reduir un intern extremadament violent i no podem utilitzar esprais d’acció adequada legalment previstos?”, ha recalcat el sindicat, que també demana al Govern que analitzi l’ús de dispositius atordidors.

“Aquesta és la realitat penitenciària”, ha conclòs el CSIF fent un relat dels fets, que van tenir lloc al voltant de les 22.00 hores. Segons el sindicat, els serveis penitenciaris de la Generalitat “fan el ridícul novament en mostrar-se públicament la manca d’inversions en seguretat passiva” a Ponent, així com “l’estat lamentable de la infraestructura”.

Amb tot, el CSIF ha conclòs que “els responsables de Serveis Penitenciaris que acusen els treballadors de posar en risc la seguretat del centre en fer actes de protesta al centre de treball i d’amenaçar amb expedients disciplinaris o accions penals contra els seus treballadors xoquen de nou contra el mur de la realitat penitenciària”. El sindicat ha conclòs que són uns “inútils gestors públics” que provoquen que el sistema penitenciari català “faci aigües”.