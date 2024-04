La invicta rosa vermella i les novetats literàries tornaran a ser l'ànima del Sant Jordi a Lleida

S'acosta Sant Jordi i les floristeries i llibreries de Lleida corren amunt i avall amb la vista posada el 23 d’abril. Com dicta la tradició és costum regalar una rosa i, tot i que cada any es creen nous colors i tipus, la sempre vencedora i invicta com la més venuda a la capital del Segrià és la tradicional rosa vermella.

En un recorregut pels principals carrers de la ciutat, és fàcil detectar als aparadors que les floristeries compten amb molts altres tipus de roses per als més atrevits o per a qui té ganes d'innovar una mica. Com ja acostuma a ser habitual en els darrers anys, també disposen de les roses liofilitzades, anomenades "roses eternes", que mai es fan malbé.

Per una altra banda, n'hi ha un parell que enguany han guanyat popularitat entre el públic: la rosa dels colors de Catalunya o la que compta amb els colors de la comunitat LGBTIQ+. “Cada any apareixen roses de tot tipus, però mai desbanquen a la tradicional”, apunta Isa Canales de la Floristeria Canales, situada al barri de la Bordeta.

Les floristeries també han volgut focalitzar els seus esforços en les decoracions florals, on posen una especial dedicació fent-les a mà i optant per afegir-hi no només roses o d'altres flors sinó també peluixos del drac de Sant Jordi o petits detallets que poden personalitzar una mica més el regal.

Per la seva banda, les llibreries de la ciutat de Lleida no es queden enrere i comencen els preparatius molt abans fent comandes enormes de llibres. Tot i el canvi de localització forçat que van tenir per la pandèmia, els llibreters s'hi van saber sobreposar i han fet totalment seva la nova ubicació de la Rambla Ferran fins i tot preferint-ho abans que posar les parades davant de les botigues. No obstant això, alguns ho segueixen fent.

Per la preparació de la paradeta hi posen molt d’esforç, algunes de les llibreries, fins i tot, contracten gent només per ajudar-los el dia de Sant Jordi. Tot, per poder fer molt més especial i recordat aquest dia. Com a reclam, algunes de les llibreries comptaran amb autors per firmar llibres durant tot el dia com per exemple Pau Juvillà,Ignasi Revés o Conxita Mir, entre altres.

"El 2023 va ser increïble, enguany veig molt difícil superar l’anterior" raquel fontecha

Pel que fa a la venda de llibres es creu que continuarà la mateixa tendència en augment dels darrers anys, tot i que no s'espera un creixement tan fort com el de l’any passat: “El 2023 va ser increïble, creiem que enguany també, però veig molt difícil superar l’anterior”, diu Raquel Fontecha, responsable de la llibreria La Irreductible.

La Irreductible de Lleida, el passat Sant Jordi.

Recomanacions dels llibreters pels més avesats a la lectura:

Ofert a les mans, paradís crema, del jove escriptor català Pol Guasch i Arcas.

del jove escriptor català Pol Guasch i Arcas. Refugi del temps, del famós escriptor búlgar Gueorgui Gospodínov.

I per als qui volen engrescar-se amb bones lectures:

Una història és una pedra llançada al riu, de Mònica Batet

de Mònica Batet A casa teníem un himne, de Maria Climent.

Sigui com sigui, el pròxim dimarts 23 d'abril, Lleida tornarà a lluir flors i llibres a vessar en una diada que comptarà amb diversesactivitats repartides per diferents punts de la ciutat.