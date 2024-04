Puigverd de Lleida organitza la 17a Festa Medieval Sant Jordi i el Drac

Puigverd de Lleida celebra la 17a edició de la Festa Medieval Sant Jordi i el Drac. L'alcalde del poble, Josep Solsona; i els membres de la comissió organitzadora, han donat a conèixer els actes més destacats de la celebració.

La festa espera una visita d'unes 2.000 persones durant tota la celebració, amb un centenar d'actors i actrius que transportaran als visitants a una altra època amb l'ajuda de més de 30 voluntaris.

"Festes com aquestes donen importància al món rural i a la pagesia. És molt important fer festes d'aquest tipus perquè la gent s'hi sent molt identificada". Josep Solsona

Enguany per donar empoderament a les dones, la llegenda s'explicarà a través de la mirada de la reina, tal com ha explicat Javier Ocaña, membre de la comissió organitzadora. Però no serà l'única novetat, la festa també gaudirà de les actuacions dels castellers i el grup Festuc Teatre amb un conta contes. Les escenes de la Festa Medieval es faran pels carrers del poble i l'actuació final es celebrarà a l'esplanada darrere les piscines.

L'organització espera que la representació sigui l'acte amb més presència, es calcula que podria haver-hi fins a un miler de persones. Els actes centrals es duran a terme durant el cap de setmana del 20 i 21 d'abril on també hi ha programats esmorzars populars, tirada de bitllets, concurs medieval amb tir amb arc, Graellers del Drac i comparses.

La festa començarà el dia 19 amb un 'tardeo medieval' i finalitzarà el proper 27 d'abril amb una festa per al jovent.