El Museu Morera de Lleida inaugura la seva nova seu definitiva després de més de 100 anys de moviment entre diversos emplaçaments. Amb un cost total de 5,8 milions d'euros i després de cinc anys de treballs, el museu s'estableix a l'antiga audiència provincial, presentant un edifici dedicat exclusivament a les funcions d'una pinacoteca.

Aquest nou espai, distribuït en sis plantes, inclou tres plantes per als serveis tècnics i tres per a les exposicions, amb l'objectiu de maximitzar la connectivitat entre els diferents àmbits a través d'un pati interior diàfan i una terrassa amb vistes a la Seu Vella. A més de les exposicions, el nou Museu Morera ofereix serveis ampliats al públic, com una aula educativa, una sala d'actes i una recepció, consolidant-se com un museu del segle XXI.

L'exposició inaugural, titulada 'Arrels i horitzons. Més d'un segle d'art', presenta 470 obres que aborden els canvis artístics i culturals del segle XX fins a l'actualitat, destacant moments rellevants de la història de Ponent i Catalunya. A més, el museu oferirà portes obertes durant un mes a partir del dissabte 13 d'abril, amb visites guiades els diumenges al matí i tallers familiars per apropar l'art als més joves.