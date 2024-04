La Paeria de Lleida presenta les activitats de Sant Jordi 2024

Lleida tornarà a ubicar el seu Sant Jordi entre l'avinguda de Francesc Macià i la rambla Ferran. Tot i que aquesta ubicació va ser escollida per fer front a la pandèmia, s'ha acabat consolidant i tots els gremis que hi participen tenen clar que és la millor ubicació per la seva amplitud. Enguany, la festa comptarà amb un nou atractiu, la recentment estrenada ubicació del Museu Morera, situat a la rambla Ferran. De fet, ha sigut el museu Morera l'escollit per la Paeria de Lleida per presentar els actes de Sant Jordi 2024.

El cartell d'aquest Sant Jordi està basat en la idea que la lectura transforma les persones, així ho ha explicat la regidora de Cultura, Pilar Bosch. El disseny està a càrrec de Mohamed Nouasse, alumne en pràctiques de l'Escola d'Art municipal Leandre Cristòfol, utilitzant un joc visual perquè el lector es converteixi en el drac de Sant Jordi en llegir el llibre. La setmana prèvia de Sant Jordi ja se celebren actes culturals a la ciutat i alguns estan vinculats al centenari del naixement de Jaume Magre. El primer té lloc aquest dilluns a la tarda a l'aula magna de l'IEI amb la presentació del llibre 'Merci, Monsieur Magre'.

⏰Tic tac… tic tac❗️#Lleida prepara la Diada de Sant Jordi amb un ampli ventall d’activitats per a petits i grans. El dia del llibre i de la rosa, viu-lo a #Lleida❗️🌹📚

Consulta el programa a👉https://t.co/ZJDjvtVOxIpic.twitter.com/8fDxH5JFnd — Ajuntament de Lleida (@paerialleida) April 15, 2024

Les activitats es concentraran a l'avinguda Francesc Macià i a la rambla Ferran. De fet, alguns dels llibreters prefereixen aquesta ubicació i ja no munten la seva paradeta davant l'establiment. Els sectors professionals de llibres i roses estaran ubicats a Francesc Macià i les entitats, associacions i col·lectius s'ubicaran a la rambla Ferran.

Aquest any el preu de les roses oscil·larà entre els quatre i els sis euros en funció de la qualitat. Eulàlia Pagès, de Pagès Editors i del gremi de llibreters remarca el treball conjunt per tirar endavant la festa. Pel que fa al gremi de forners, vendran el pa de Sant Jordi, què té la peculiaritat que quan es talla hi ha la senyera que fan gràcia a la barreja de la sobrassada amb la farina.