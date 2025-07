L’alcalde d’Arbeca dimitirà després de ser detingut per un presumpte cas de violència masclista

L’alcalde d’Arbeca (les Garrigues), Sergi Pelegrí, té previst presentar la seva dimissió aquest dimarts en el marc d’un ple extraordinari convocat arran de la seva recent detenció. Així ho han confirmat fonts d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partit amb el qual es va presentar a les eleccions municipals, tot i que no n’ha estat mai militant.

La dimissió arriba després que Pelegrí fos arrestat la matinada de divendres a dissabte per un presumpte cas de violència masclista. Segons fonts pròximes al cas, la seva exparella el va denunciar per maltractaments i els Mossos d’Esquadra van intervenir a l’habitatge del batlle, on, presumptament, aquest hauria reaccionat de forma agressiva i hauria mossegat un dels agents en el moment de la detenció. Dissabte a la tarda, però, la dona va retirar la denúncia, i l’endemà diumenge, Pelegrí va quedar en llibertat després de declarar davant del jutjat de guàrdia de Lleida.

Tot i la retirada de la denúncia, la situació ha generat una crisi política i institucional a l’Ajuntament d’Arbeca. Fonts d’ERC han assegurat que el partit va actuar amb rapidesa un cop va tenir coneixement dels fets. Diumenge mateix es va celebrar una reunió amb el grup municipal d’Arbeca per estudiar com encarar el relleu a l’alcaldia i garantir l’estabilitat del govern local.

Des del primer moment, ERC ha instat Pelegrí a abandonar tots els seus càrrecs públics, incloent-hi el de conseller comarcal al Consell de les Garrigues, a fi de preservar la confiança en les institucions i evitar una major erosió política.

Pelegrí, que exercia el seu segon mandat com a alcalde, havia estat elegit com a cap de llista d’ERC, però no formava part orgànicament del partit. Amb la seva sortida, tot apunta que el relleu al capdavant de l’Ajuntament recaurà en el primer tinent d’alcalde, Francesc Roset, qui assumiria les funcions fins al final de la legislatura o fins que el plenari decideixi un nou cartipàs.

La situació ha sacsejat la política local d’Arbeca, un municipi d’uns 2.500 habitants, i ha obert un escenari d’incertesa sobre el futur immediat del consistori.