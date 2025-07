L’Aquelarre de Cervera 2025 recrearà «La Flauta Màgica» amb foc, música i festa

La capital de la Segarra es prepara per viure, del 29 al 31 d’agost, l’edició número 48 de l’Aquelarre, una festa que torna a convertir Cervera en el centre del foc, les bruixes i la cultura popular. La gran novetat d’aquesta edició serà l’espectacle principal del dissabte, que girarà al voltant dels personatges de l’òpera La Flauta Màgica, sota la direcció artística d’Alea Teatre. Aquest muntatge posarà en escena el viatge obscur i dramàtic que la Reina de la Nit emprèn per recuperar la seva filla, una narrativa que posa en valor el poder dels plaers i les passions que, any rere any, bateguen amb força a la ciutat durant l’Aquelarre.

L’espectacle mantindrà la seva estructura habitual de tres actes, combinant tradició i innovació. El primer acte inclourà l’arribada de la cercavila i el Ball de la Polla, mentre que el segon es centrarà en la invocació del Mascle Cabró, amb la presència del Ball de Diables i la Carretillada. El tercer acte culminarà amb la gran escorreguda del Mascle Cabró i el Foqueral final, acompanyat pel Ball de Diables de Cervera Carranquers. La música en viu entre els actes anirà a càrrec del grup de versions The Aguateques, que aportarà un ambient festiu i variat al recinte de Cal Racó.

La nit més esperada, la del dissabte, començarà a les 23 hores amb l’encesa del foc a la plaça de la Universitat, seguida d’una cercavila que travessarà el nucli antic fins a arribar a Cal Racó. Aquesta cercavila comptarà amb la participació de les entitats locals i les colles de diables convidades enguany: els Diables Voramar del Serrallo i la Víbria de Tarragona. També hi seran presents el Ball de Diables de Cervera Carranquers i els Diables Keresus de Santa Coloma de Queralt, que aportaran una gran intensitat als correfocs.

Pel que fa a la música, la banda Buhos liderarà el cartell del dissabte a la nit amb un concert a la plaça Magdalena de Montclar. El grup, encapçalat per Guillem Solé, oferirà temes del seu últim àlbum Sempre dempeus, en el marc de la seva gira de presentació. També hi haurà sessions de DJ amb David Beatz, Feren, Joe Lee i Ivanet, així com actuacions paral·leles a altres places del centre històric, amb grups com La Coixinera, Landry i la Fm, Fescat, Goes Punk i Stars Covers, que aportaran diversitat i ritme a l’ambient festiu.

La jornada del divendres servirà per escalfar motors amb la tradicional Trobada de Bestiari, que reunirà una dotzena de figures de foc i bèsties de diferents poblacions, com Lo Carrancó Bilandó, Tarasca de Cervera o el Drac de la Geltrú, entre altres. A partir de les 19 hores, les bèsties estaran exposades davant la Universitat, i a les 23 hores començarà la cercavila de foc que finalitzarà a la plaça Major. A mitjanit, la plaça Major acollirà l’espectacle XXTRAVAGANZA, amb el grup local Band Tokades, que enguany celebra el seu 20è aniversari. Aquesta formació presentarà un espectacle de percussió i dansa que reivindica la seva trajectòria i el seu vincle amb l’Aquelarre, acompanyada per Lasta Sanco, Caipirinyes i DJ Noninà.

D’altra banda, la Fira del Gran Boc seguirà sent un dels atractius més importants de la festa, després d’haver celebrat el seu 25è aniversari l’any passat. El certamen, que tindrà lloc als patis de la Universitat, oferirà des de divendres a la tarda i fins diumenge un ampli programa de tallers, conferències, rituals i concerts relacionats amb l’esoterisme, el tarot, la quiromància i els productes naturals.

Finalment, l’Aquelarret tornarà a protagonitzar la tarda del dissabte amb una cercavila infantil que comptarà amb la participació de més de 200 infants. Aquesta versió reduïda de la festa, organitzada per l’Escola de Teatre La Caserna, començarà a les 18 hores a la plaça Universitat i acabarà amb la tradicional escumada i el Foqueral a la plaça Magdalena de Montclar, amb la presència dels personatges infantils més emblemàtics de l’Aquelarre.