Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 11 al 13 de juliol

Aquest cap de setmana a Ponent arriba ple d’activitats per a tots els gustos i edats. Des de festes tradicionals i festes populars com la Transsegre de Balaguer, fins a festivals de música amb artistes destacats i propostes familiars plenes d’oci i cultura. Siguis amant de la música, la cultura o simplement busquis una excusa per sortir i gaudir, trobaràs a Ponent una agenda diversa i vibrant que no et deixarà indiferent.

Transsegre de Balaguer: 40 anys d’aigua i festa al Segre

La Transsegre torna amb força per celebrar 40 anys d’una festa molt especial que omple el riu Segre d’embarcacions fetes a mà, ideades amb molta creativitat i ganes de passar-ho bé. Aquest descens eixelebrat no és competitiu, sinó una gran festa de germanor on la calor i l’aigua es barregen amb música, correfocs i concerts que s’allarguen fins a la matinada al Parc de la Transsegre. Durant tot el cap de setmana, activitats per a grans i petits i sessions de DJ amenitzaran l’ambient, fent de Balaguer la capital de la festa de l’aigua.

Paupaterres, música per a totes les generacions

El Festival Paupaterres torna amb un cartell ple de noms reconeguts com Els Pets, Ginestà, Doctor Prats o Amparanoia, entre molts altres. És una cita musical pensada per a tota la família, amb concerts que abasten diversos estils i activitats paral·leles per a totes les edats. Paupaterres es consolida com un espai de trobada on música, cultura i bon ambient es fusionen per fer gaudir el públic en un entorn festiu i inclusiu.

Fruit Music Festival a Seròs: música i diversió amb sabor a fruita

Aquest festival combina la frescor de la fruita amb una proposta musical i d’oci molt variada. Durant tota la tarda, hi haurà animació infantil, degustacions de fruita fresca i tallers per als més petits. A la nit, el ritme s’accelera amb concerts, sessions de DJs i un showcooking amb el reconegut xef Mateu Blanch. Una proposta ideal per gaudir amb família o amics, entre música, gastronomia i activitats per a tots.

Festa Major de l’Institut d’Estudis Ilerdencs: tradició i cultura catalana viva

El Pati i els voltants de l’IEI s’omplen de cultura popular catalana en aquesta festa que recupera i manté vives tradicions tan arrelades com els bastoners, gegants, diables, sardanes i castellers. A més, hi haurà música, esbarts i les tradicionals Falles del Pirineu. Una celebració que reforça la identitat i el patrimoni cultural de Lleida, oferint activitats per a totes les edats i un ambient festiu i enriquidor.

Festival EntreRius: música sota les estrelles a la Copa d’Aigua

La Copa d’Aigua esdevé un escenari natural per gaudir de la música en un entorn únic sota les estrelles. La quarta edició d’EntreRius ofereix concerts d’artistes locals com Gerard Aledo, Guillem Ramisa, Clara Gispert i Socunbohemio, acompanyats d’una oferta gastronòmica variada gràcies als foodtrucks presents. Una experiència perfecta per passar una vetllada relaxada, gaudint d’art, bona companyia i menjar de qualitat.

Carnaval de Secà: viatge en el temps a través de les comparses

Amb el lema ‘A time trip’, el Carnaval de Secà convida a viatjar en el temps a través de les disfresses i comparses que representen diferents èpoques i realitats, des de moments històrics fins a universos imaginaris i distòpics. Aquesta proposta festiva i creativa omple els carrers d’espectacle, color i humor, i convida a tothom a participar en una celebració plena de fantasia, cultura i diversió per a totes les edats.