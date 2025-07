Catorze plats i catorze vins per redescobrir la cuina de Lleida

La Ruta del Vi de Lleida ha posat en marxa Enruta’t, una campanya que convida a descobrir la cuina del territori a través de catorze plats ideats per restaurants del territori i maridats amb vins de catorze cellers amb segell DO Costers del Segre. La iniciativa s’emmarca en la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i es podrà gaudir fins a finals d’any.

Els comensals que facin parada a algun dels establiments adherits rebran un receptari que recull les elaboracions, el vi que les acompanya i el rostre de qui les fa possibles, tant al restaurant com al celler. També es difondran vídeos i materials visuals per conèixer el procés d’elaboració i el vincle entre plats i vins.

Des del Patronat de Turisme, Juli Alegre ha remarcat que Enruta’t és una oportunitat per recórrer el territori “harmonitzant sabors, aromes i paisatge”, mentre que Andreu Vàzquez, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ha subratllat la connexió entre gastronomia, cultura i identitat. Montse Guardiola, presidenta de la Ruta del Vi, ha destacat que es tracta “d’un viatge de sabors” compartit entre cuiners i viticultors.

La campanya inclou accions de promoció a xarxes, col·laboracions amb creadors de contingut i sortejos, a més de materials físics com cartells i el mateix receptari. Entre les propostes culinàries hi ha espatlla de cabrit amb Finca Comabarra 2012 de Tomàs Cusiné (La Boscana), popets a la siciliana amb Prat d’Hores del Celler de Sanui (La Torretta), o galta de vedella amb xocolata i Purgatori 2022 de Família Torres (Saroa), entre d’altres.