Els projectes del Servei Educatiu del Kursaal tornen amb sis funcions de Cantaxics

El Servei Educatiu del Kursaal tornarà a acollir aquesta primavera els cinc projectes adreçats a alumnat de Manresa i la Catalunya Central i entre el 15 d'abril i el 24 de maig més de 4.600 alumnes prendran part a Rexics, CantaXics a les Escoles, Cantània, Fem Òpera! i Fem Dansa! que s'ofereixen, respectivament, a alumnes de EI2, cicle Inicial de Primària, cicle superior de Primària, 1r i 2n d'ESO, 3r i 4t d'ESO.

El primer projecte que pujarà a l'escenari de la Sala Gran serà CantaXics a les escoles amb l'espectacle SuperD amb música de Xavier Guitó i text de Manel Justícia, que es representarà en sis funcions -una més que el curs 2022-23- des d'aquest dilluns fins a divendres (dijous en doble sessió) amb la participació de 1.368 alumnes de 33 centres de cicle Inicial de Primària, set centres més que el curs passat.

CantaXics a les escoles és un projecte adreçat a alumnes de Cicle Inicial de Primària (1r-2n), a qui es convida a formar part del cor d'un cantata que es mostra a la Sala Gran del Kursaal. En aquesta quarta edició hi haurà més de 200 alumnes dalt de l'escenari. SuperD explica la història del Dídrac, un petit drac que es converteix en un alegre i valent superheroi gràcies a l'ajuda d'un ratpenat. Al llarg de l'espectacle, els més menuts s'endinsaran en les aventures d'aquest personatge que, pel camí, anirà fent amics amb altres animals, els salvarà de perills, i a la vegada, els ensenyarà a ser forts i a afrontar les dificultats.

L'espectacle compta amb direcció escènica i narració d'Albert Ruíz, amb quatre músics en directe sota la direcció de Xavier Guitó.

Fem Dansa, Fem Òpera, Cantània i Rexics arribaran el mes de maig

Després del CantaXics, els projectes del Servei Educatiu es reprendran el mes de maig. El primer serà el Fem Dansa!, que enguany torna amb la producció pròpia del Kursaal coreografiada per Nàdia Pesarodona i Guillem Cirera, que es va estrenar el curs passat. Hi participaran 377 alumnes de catorze centres de secundària en dues sessions (8 i 9 de maig a les 7 de la tarda) que mostraran un espectacle de dansa contemporània i moviment, un relat dansat de la història de la comunicació.

Després serà el torn del projecte Fem Òpera!, adreçat a alumnes de 1r i 2n d'ESO, que es representarà a la Sala Gran del Kursaal en quatre sessions, del 13 al 17 de maig a les 7 de la tarda. L'alumnat s'endinsarà en el món dels musicals amb la representació del muntatge De l'òpera al musical, amb dramatúrgia i lletres de David Pintó i Sílvia Sanfeliu i arranjaments d'Óscar Peñarroya. Un total de tretze centres educatius amb 747 alumnes participen en aquest projecte.

La setmana del 20 al 24 de maig la Sala Gran acollirà set representacions de Cantània amb la interpretació, per part d'alumnes del Cicle Superior de Primària (4t i 5è), de la cantata El naufragi amb composició musical de Marc Timón i amb text de Jair Domínguez. Es tracta d'un projecte que s'organitza conjuntament amb l'Auditori de Barcelona i que en aquesta ocasió comptarà amb les veus de 1.826 alumnes de 51 centres educatius.

Finalment, el diumenge 26 de maig pujaran dalt de l'escenari del Kursaal l'alumnat d'Educació infantil amb el projecte Rexics i la representació de ReBuffa!, una revisió de l'espectacle de producció pròpia Buffa!, ja representat en altres edicions i encarregat expressament pel projecte a un equip de músics i pedagogs musicals, coordinats per Anna Vega i Marta Canellas, pedagogues musicals especialitzades en músiques per a nadons. En l'edició d'aquest any participen en el projecte 373 alumnes de setze centres educatius. Se'n faran dues funcions.

En total, el Servei educatiu del Kursaal, comptarà enguany amb una participació de més 4.600 alumnes; un 40% dels quals, procedents de centres educatius de Manresa. El 60% restant són alumnat procedent de centres, majoritàriament de la resta del Bages, i també d'altres comarques veïnes.