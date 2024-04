Un Sant Jordi de jaqueta (i ulleres de sol) torna a fer petit el centre de Manresa

Era el primer Sant Jordi postpandèmia que queia entre setmana i les expectatives de com aniria eren incertes. Tampoc hi ajudava la previsió meteorològica, que vaticinava una baixada notable de les temperatures i una probabilitat de pluja durant la tarda.

La realitat ha estat, però, que les previsions generals tant dels llibreters com dels floristes de la capital del Bages de registrar uns números semblants als anys anteriors, s'han complert al peu de la lletra. De fet, els comerciants amb qui ha pogut parlar NacióManresa asseguraven, tot i els dubtes inicials de tenir un matí tranquil i fluix de vendes, el cert ha estat que "a diferència de quan la diada cau en cap de setmana, al llarg del matí no hi ha hagut aglomeracions massives però sí un trànsit humà constant".

En aquest sentit, afegien, "amb el que més hem percebut que aquest 23 d'abril era lectiu ha estat per la gran quantitat de grups escolars que han desfilat pel Passeig"; un Passeig (i una plaça Sant Domènec) que des de primera hora del matí ha quedat ocupat per desenes de parades de floristes i llibreters, però també de partits politítics, associacions benèfiques, entitats i agrupaments escoltes.

"A mig matí hem patit una mica perquè ha començat a fer vent i el cel s'ha ennegrit, però per sort no ha anat a més", explicaven des de la llibreria Sobrerroca que, igual que la resta de venedors, han quedat d'allò més satisfets amb la jornada per excel·lència de la literatura. "Com sempre, el volum de feina més gros l'hem tingut a la tarda, però això ja és una tònica habitual", afegia Antoni Daura, de la Parcir, bo i assegurant que "els números que hem fet són pràcticament calcats als de l'any passat".

Aquesta sensació era general entre tots els paradistes entrevistats per aquest diari. Des de la floristeria Viver Serra destacaven que la quantitat roses que venudes "no ha estat gaire diferent a la d'altres diades", i que la tendència detectada l'any passat d'adquirir productes més sofisticats, s'ha mantingut: "Podríem dir que les vendes han estat més o menys les mateixes però la despesa general, més quantiosa".

Llibreters i floristes han registrat un volum de vendes molt semblant als anys anteriors. Foto: AFT

Si bé el matí ha tingut les escoles de protagonistes, la tarda ha quedat inundada de famílies que no s'han volgut perdre una de les festes més estimades d'aquest país: "Això de tenir els llibres tan a mà, i de comptar amb escriptors que venen a signar les seves obres, sempre és molt atractiu", deien des de la recent estrenada llibreria Rubiralta.

Com ja és tradició, doncs, el centre de Manresa s'ha fet petit en una jornada que ha començat fresqueta, que ha seguit amb sol i que ha culminat amb jaquetes passades les nou del vespre.

Pep Garcia i el tàndem Junyent-Redó, els autors locals més venuts

Pel que fa als llibres més venuts d'aquest Sant Jordi 2024, a nivell d'autors catalans, han estat Història d'un piano, de Ramon Gener; Aprendre a esquivar les bales, de Xavi Coral, i Tor. Foc encès, de Carles Porta.

A nivell local, els autors bagencs que més han triomfat han estat Pep Garcia amb el seu 2.000.709,61€; el tàndem Valentí Junyent i Salvador Redó amb Liderar per a servir, i la publicació Cuinant les nostres emocions a foc lent, del col·lectiu Sol Idàries (format per psicòlogues de l'Àrea de Salut Mental de la Fundació Althaia) amb la col·laboració dels cuiners més reputats del país.