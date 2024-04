Baxi Manresa i Baskonia es jugaran la darrera plaça de «play-off»

La trentena jornada de la Lliga Endesa ha estat força aclaridora per definir quins seran els vuit equips que jugaran el play-off pel títol. Les matemàtiques ofereixen encara moltes possibilitats, però la majoria de rivals del Baxi Manresa han fet una important passa endavant. A manca de quatre jornades per acabar fase regular tot apunta que el Baskonia serà el rival dels bagencs per assolir la vuitena i darrera plaça que permetrà jugar les eliminatòries pel títol de lliga.

El Baxi Manresa tenia aquest passat cap de setmana una bona oportunitat per obrir un forat de dues victòries amb l'equip alabès que jugava a la pista de l'Unicaja Màlaga, l'actual líder de la competició. Si bé els de Dusko Ivanovic van caure derrotats, els bagencs no ho han pogut aprofitar ja que el dia abans van perdre contra el Morabanc Andorra.

València Bàsquet, Lenovo Tenerife, Deamland Gran Canaria i UCAM Múrcia estan empatats a dinou victòries als llocs que van del quart al setè. Així significa que en tenen dues de marge sobre el Baxi Manresa amb només quatre partits per jugar. Tots ells tenen molts números per acabar entre els vuit primers i la incògnita és saber com quedaran ordenats. Per tant, queda una plaça que s'haurien de disputar Baxi Manresa i Baskonia amb un Joventut encara amb possibilitats però un calendari força complicat.