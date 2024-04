Pedro Martínez: «No hem estat bé al darrere en tot el partit»

El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha aparegut a la sala de premsa encara amb regust amarg després del mal partit del seu equip contra el Morabanc Andorra. L'entrenador ha reconegut el mal partit del seu equip, sobretot en defensa. "Al darrere no hem estat bé en cap moment. En atac, hem tingut alguns moments d'encert. Però en defensa no hem pogut aturar els seus jugadors importants". Pedro Martínez també ha reconegut una certa ansietat dins l'equip.

En cap cas, Pedro Martínez atribueix el mal partit al fet que s'estigui jugant la presència al play-off. El Baxi Manresa manté la política de partit i partit i no pensa més enllà. I en cap cas, no pensa caure en el desànim.

Pedro Martínez ha posat en l'equació la possibilitat de perdre contra el Morabanc Andorra i ha volgut destacar les disset victòries que duu el Baxi Manresa a la Lliga Endesa. "No tot és un desastre", ha assegurat.

Natxo Lezkano parlarà de permanència quan sigui matemàtica

Natxko Lezkano, entrenador del Morabanc Andorra, ha volgut felicitar tot el seu club per la resiliència mostrada durant tota la temporada i la capacitat de sobreposar-se a les dificultats. Avui, en forma de lesió de Tyson Pérez. Encara no se'n sap l'abast però Lezkano no hi compta en els propers compromisos.

Per al tècnic visitant, la clau del partit ha estat el tercer quart quan "hem jugat amb activitat defensiva i moltes ganes". També ha reconegut un cert nerviosisme als darrers tres minuts però "al final hem tret el partit".