El CE Manresa també perd contra el cuer (2-0)

La caiguda del CE Manresa sembla no tenir aturador en un final de temporada que s'està fent molt llarg per als homes d'Aitor Maeso. Aquest dissabte ha perdut a casa del cuer, el CF La Nucía, en la que tot just és la quarta victòria de l'equip de la Marina Baixa en tota la temporada. Els blanc-i-vermells han tingut bones oportunitats i han tornat a mostrar millor joc, però els alacantins s'han endut el partit amb un gol de penal i un contraatac.

El partit ha començat amb ocasions per als dos equips, però poc a poc els visitants han començat a fer millor joc. Al minut 7, Pachón ha xutat desviat des de dins de l'àrea una jugada de combinació. Al 28, ha estat De la Peña qui ha rematat de cap per sobre del travesser. Entremig, al minut 22, però, Christian Martínez ha avançat els locals de penal. Els manresans jugaven millor, però La Nucía s'avançava en el marcador.

A la segona part, Els manresans han intentat buscar el gol de l'empat, però han tornat a ser els alacantins els que, en un contraatac culminat per Juan Delgado han anotat el segon i definitiu gol del partit.

El CE Manresa jugarà el seu darrer partit de la temporada al Congost el proper diumenge contra el Terrassa FC en l'horari habitual de les 12 del migdia.