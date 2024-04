Mor a conseqüència d'un accident laboral el delegat dels equips base del Bàsquet Manresa

Jacinto Vilar, el delegat dels equips base del Bàsquet Manresa, ha mort als 71 anys després de no haver-se pogut recuperar d'un accident laboral que va patir fa un mes i del qual no han transcendit més detalls. Després de l'accident, va ingressar a l'hospital on va entrar a la Unitat de Cures Intensives fins a la seva mort.

Vilar feia de delegat dels equips base del club des de feia més de vint anys, amb una feina discreta que consistia en que tot transcorregués correctament a les pistes de bàsquet del Congost.

El funeral tindrà lloc a la Sala Montserrat d'Àltima, al carrer del Bruc 11-13 de Manresa aquest dissabte a les 12 del migdia. Els equips base del club l'homenatjaran en els partits d'aquest cap de setmana.