Avinyó inicia actuacions d'urgència a Cal Verdaguer per garantir la seguretat i preservar el patrimoni

L'Ajuntament d'Avinyó ha iniciat diverses actuacions d'urgència a la finca municipal de Cal Verdaguer després que els serveis tècnics municipals detectessin diferents situacions de risc a l'edifici i al seu entorn. Les inspeccions i visites tècniques realitzades durant el mes de maig van constatar el deteriorament acumulat del conjunt i van determinar la necessitat d'intervenir de manera immediata per garantir la seguretat de les persones i dels béns, així com per evitar que l'estat de conservació continuï empitjorant.
Els treballs formen part d'una primera fase d'intervenció destinada a estabilitzar el conjunt i estan finançats amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. Entre les actuacions prioritàries hi ha el desenrunament del mur de contenció de l'era, l'estintolament a 45 graus del pany de paret situat sobre el galliner i el desteulat dels coberts. En aquest darrer cas, les bigues de fusta es retiren i les teules es conserven per poder-les reutilitzar en una futura reconstrucció de les cobertes.
Actuacions per eliminar els riscos
Les intervencions també inclouen el rebliment del cobert del jardí amb terra fins al nivell actual, mantenint un pas des de la carretera de Prats, i la col·locació de testimonis de guix que permetran controlar l'evolució de les esquerdes de l'edifici.
Un altre dels treballs previstos és el desmuntatge i posterior muntatge del pilar de la carretera de Prats, amb la preservació de la placa original. Paral·lelament, s'han habilitat nous accessos per facilitar l'entrada de maquinària i s'ha retirat arbrat i diverses soques que dificultaven l'execució de les obres.
També s'han retirat i protegit finestres que presentaven risc i s'han eliminat materials, estructures auxiliars i elements acumulats a la finca, entre els quals hi havia els antics galliners. Aquestes tasques permeten disposar d'un entorn de treball més segur i facilitar l'execució de les diferents intervencions.
Preservar els elements patrimonials
El consistori assenyala que les actuacions s'han dut a terme exclusivament per motius de seguretat davant del risc imminent de col·lapse, però que alhora s'han aplicat mesures per preservar els elements que puguin ser recuperats en futures fases de rehabilitació.
És especialment el cas de les cobertes, on les teules s'han retirat de manera controlada i s'han conservat amb la previsió de reutilitzar-les quan es pugui reconstruir-les. D'aquesta manera, la intervenció d'urgència permet reduir els riscos actuals sense renunciar a la recuperació del conjunt patrimonial.
Noves intervencions durant els propers mesos
L'Ajuntament preveu continuar les actuacions a Cal Verdaguer en els propers mesos. Entre les següents intervencions hi ha la reconstrucció del mur de tancament de l'era, d'acord amb els criteris dels serveis tècnics municipals, i la instal·lació de diverses mesures de protecció, principalment baranes, per garantir un ús segur dels diferents espais i instal·lacions. Aquestes actuacions també comptaran amb finançament de la Diputació de Barcelona.
A més, a principis de 2027 està prevista una nova intervenció a la coberta de la casa principal, gràcies a una nova subvenció concedida per la Diputació. Els treballs permetran reparar una teulada que actualment presenta diverses bigues apuntalades o reforçades amb perfils metàl·lics, així com nombroses filtracions d'aigua.