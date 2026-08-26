Els asfaltatges a Manresa arribaran aquest dijous al carrer Josep Guitart

Els treballs de millora del paviment dels carrers de Manresa continuaran aquest dijous, 27 d'agost, al carrer Josep Guitart, al barri de la Balconada. L'actuació es farà en dues fases i comportarà talls de trànsit, prohibicions d'estacionament i afectacions al servei de bus urbà. El primer tram que s'asfaltarà serà el comprès entre el carrer Oleguer Miró i el número 5 del carrer Josep Guitart.
A partir de dijous i mentre durin els treballs, aquest àmbit quedarà tallat al trànsit i no s'hi podrà estacionar. La restricció també afectarà els espais d'aparcament públic que tenen l'accés des d'aquest tram. Els vehicles podran accedir als guals sempre que les condicions de l'obra ho permetin i fora de l'horari de treball.
L'actuació en aquest primer tram té una durada prevista de quatre dies: tres jornades de tall total i una quarta amb afectacions puntuals per executar els treballs de pintura. També es traslladarà l'àrea de recollida de residus situada a prop del número 1 del carrer Josep Guitart.
Pel que fa al transport públic, durant les obres quedaran anul·lades les parades Escola Serra i Hunter, Balconada i Oleguer Miró, amb afectacions a les línies L1 Balconada, L7 Festiu i L10 Nocturn. Les parades alternatives més properes seran les de Cal Gravat i Hospital Sant Joan de Déu.
Segona fase, a partir del 4 de setembre
Un cop acabada l'actuació inicial, els treballs es traslladaran al segon tram del carrer Josep Guitart, entre el número 5 i la carretera del Pont de Vilomara. Aquesta segona fase començarà el divendres 4 de setembre i està prevista fins al dimecres 9 de setembre.
Durant aquests dies, el tram quedarà també completament tallat al trànsit i s'hi prohibirà l'estacionament. La restricció inclourà les zones d'aparcament públic amb accessos des d'aquest sector del carrer.
Les obres obligaran igualment a traslladar les dues àrees de recollida de residus situades a prop dels números 9 i 14 del carrer Josep Guitart. El servei de bus urbà mantindrà les mateixes afectacions que durant la primera fase, amb l'anul·lació de les parades Escola Serra i Hunter, Balconada i Oleguer Miró.
Onze punts inclosos en el pla d'asfaltatges
Els treballs del carrer Josep Guitart formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic de Manresa, que aquest 2026 disposa d'una inversió de 2,5 milions d'euros. El govern municipal ha incorporat un milió d'euros addicional al pla anual amb l'objectiu de reforçar les actuacions de manteniment de carrers i places.
En total, el programa preveu actuar en onze punts de la ciutat. Durant aquest mes d'agost ja s'han executat actuacions al carrer Carrió, al carrer Canonge Muntanyà, al carrer Divina Pastora i a la plaça Cots. Aquesta setmana també s'estan fent treballs als carrers Francesc Moragas i Sant Antoni Maria Claret.
El calendari municipal preveu completar el programa amb actuacions al carrer Joan Fuster, el carrer Gaudí, el carrer Trieta i el carrer Dibuixant Vilanova. L'objectiu és que el conjunt dels asfaltatges estigui finalitzat a mitjan setembre.
L'Ajuntament anirà comunicant les afectacions associades a cada actuació a mesura que s'iniciïn les obres, a través dels canals municipals. També es col·locaran avisos als carrers afectats per informar directament el veïnat dels canvis en la circulació i l'estacionament.