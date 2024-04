Sant Salvador de Guardiola presenta la Traca Jove, una jornada d'activitats esportives i culturals

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha presentat la Traca Jove, una jornada d'activitats esportives i culturals organitzades pel jovent del poble. L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 4 de maig a l'esplanada de davant del pavelló municipal. Comptarà amb activitats variades com un torneig de vòlei, una competició per colles, una obra de teatre, sopar popular i concert, entre d'altres. A més, servirà per presentar en societat la nova Associació Juvenil Els Torrats.

La Traca Jove neix de la necessitat d'un grup de nois i noies del municipi d'organitzar actes pee a joves majors de 18 anys. Han passat cinc mesos d'ençà que aquest grup es va posar en contacte amb l'àrea de joventut de l'Ajuntament per treballar en l'organització d'aquest acte. Després de diverses reunions, s'ha acabat donant forma a la idea inicial amb l'organització d'una jornada d'activitats a l'aire lliure, aprofitant l'arribada de la primavera i el bon temps. El nom de Traca correspon a l'esclat d'actes que es volen dur a terme ara que, aprofitant l'ocasió, s'ha creat la nova Associació Juvenil Els Torrats.

Els actes començaran a les 10 del matí amb el Torneig de Vòlei que es farà a l'esplanada del pavelló. Hi haurà dues pistes simultànies amb equips de quatre persones competint entre ells. Per participar cal apuntar-se enviant un WhatsApp al 661 51 35 72 i fer un pagament de 12 euros per equip.

A les 6 de la tarda s'iniciarà L'Atracament, una competició per colles on es faran diverses proves amb puntuació. Els participants han de ser majors de 18 anys i els equips de màxim deu persones.

A les 8 del vespre hi ha l'única activitat que diferirà del nucli central d'activitats. Es tracta de l'obra Gossis, d'Emma Bassas, un monòleg pensat per a majors de 12 anys que es farà al Teatre La Sala amb un preu de 5 euros comprant l'entrada anticipadament a aquest web o de 6 euros a taquilla.

A partir de les 9 del vespre es farà un sopar popular a l'esplanada del pavelló amb entrepà de botifarra a la brasa amb beguda per cinc euros. També hi haurà opció vegana. Tot seguit, serà el torn del concert amb la banda guardiolenca Cürial que presentarà el seu nou directe. Per tancar la jornada, el guardiolenc Dj Crespo posarà música fins a les 2 de la matinada.

Per participar en el torneig o en la competició per colles, així com reservar el sopar, cal enviar un missatge amb el nom i edat dels interessats al telèfon 661 51 35 72. En cas de pluja, les activitats es faran al pavelló.