Els joves no només volen follar

"Follar segur que està molt bé, però prefereixo jugar a bàsquet". No és una frase de cap filòsof ni un tuit d'algun il·luminat. És una delícia formulada per un dels meus antics companys de classe d'institut quan gaudíem de la dolça edat de 16 anys. Resumeix rematadament un dels dogmes que els adults perpetuen sobre els joves i els adolescents. Moltes hormones revolucionades, moltes ganes de menjar-se el món, insensatesa a dojo, però no són idiotes. El sexe és un pilar fonamental en els aprenentatges de les edats iniciàtiques d'una persona, però no defineix ningú. Ni tan sols la seva sexualitat, per molt que els ignorants tendeixin a estigmatitzar-la. Per això mateix sorprèn que la campanya dels Joves Ecosocialistes, formació juvenil dels comuns, tingués la intenció de reivindicar en precampanya les polítiques en favor del transport públic a través d'una targeta fictícia anomenada T-Follar.

Per semblar més llest que la resta, cal citar els genis, i un servidor no es va poder estar d'enlluernar-se amb una gran declaració d'un dels col·laboradors d'aquesta casa, l'escriptor i guionista Pau Cusí, que descrivia perfectament la tendència del canal EVA, l'aposta per a adolescents i joves de 3Cat: "Tinc la lleugera sensació que a Som EVA han confós interpel·lar els joves amb anar més calents que la fregidora d'un McDonalds". En un segle XXI on fins i tot plataformes com X han obert les portes de l'Avern a la pornografia explícita en qualsevol piulada viral, seguir reivindicant el sexe per al sexe en una espècie de fórmula matemàtica on adolescent o jove sumat a hormones és igual a sexe permanent és un error.

No descobrirem la sopa d'all si radiografiem que els més menuts de la nostra societat tenen una pulsió més manifesta per la sexualitat que els que estan picant la porta d'una residència, però centrar els anhels audiovisuals o polítics a través del canal del coit sense fins reproductius és, si més no, d'un nivell baix. La pèrdua d'identitat als seus barris, pobles i ciutats és més important. Segurament també la precarietat laboral, la manca d'un futur esperançador (ja sigui a nivell ambiental o, simplement, per poder pagar-se la carrera) o les circumstàncies laborals en les quals es veuen llançats com monedes a la Fontana di Trevi hauria de ser motiu central per no fer reclams a base del sexe.

Després ens queixarem que prefereixen mirar directes de Twitch per veure videojocs o centrar-se a sortir de festa amb els amics sense tenir cap mena de ganes de parlar amb algun noi o noia. La campanya del 12 de maig reclamarà polítiques reals i propositives per als joves. Deixem estar els virals per a TikTok, que en saben més que vosaltres.

