Una IA pronostica els guanyadors de la Champions League fins al 2103: com quedaria el Barça?

La victòria del Barça al Parc dels Prínceps contra el PSG és una bafarada d'aire fresc per als culers, que feia molts anys que no somreien per aquestes dates de la primavera. Encara que l'eliminatòria no està gens tancada i el PSG ha d'aterrar a Montjuïc per intentar capgirar el resultat, els de Xavi Hernández van donar un cop de puny sobre la taula a la màxima competició europea. A partir de quarts de final, però, tot pot passar. Com es va poder veure dimarts, amb l'empat a tres entre el Reial Madrid i el Manchester City.

Per això mateix, molts usuaris fan servir les noves tecnologies (sigui algoritmes, tendències o la intel·ligència artificial) per intentar predir un futur cada vegada més incert en el món del futbol. En l'actualitat existeixen una gran infinitat d'IA programades per intentar crear imatges, realitzar vídeos o textos i, fins i tot, respondre qüestions a partir de diversos procediments informàtics o algorítmics. I aquí sorgeix la creativitat dels usuaris. Pot predir una IA qui serà el campió de la Champions fins al segle XXII?

Segurament no del tot, però pot intentar-ho. I la gent pot creure-s'ho o no. Aquest dimecres, en el marc de les eliminatòries de quarts de final de la Champions, milers d'aficionats al futbol han compartit la predicció d'una intel·ligència artificial que ha intentat endevinar els guanyadors del torneig europeu fins a l'any 2103. El resultat és molt sorprenent.

Une IA (Intelligence Artificielle) a prédit les prochains vainqueurs de la Ligue des Champions jusqu'en 2103. 🏆🌟 pic.twitter.com/YnaXUBNo2h — Total football (@LeagueTotal) April 9, 2024

El Barça surt ben parat?

El titular més contundent és que la IA determina que el Futbol Club Barcelona guanyarà aquesta Champions League que estem disputant actualment. La sisena, el 2024. Ara bé, en els pròxims 79 anys, quantes n'aconseguiria? La predicció és bastant freda i els blaugranes només celebrarien quatre més. La setena, vint anys després, el 2043. Però és que seria una tendència: després el 2066 i una última el 2081. Res a veure amb l'etern rival, el Reial Madrid.

El club que més títols europeus té seguiria engreixant les seves vitrines. Els blancs guanyarien un doblet el 2031 i el 2032, però el cop més dur arribaria a finals de segle. Cinc Champions seguides: 2094, 2095, 2096, 2097 i 2098. Un altre equip de l'Estat, que encara no n'ha guanyat cap, aconseguiria fins a cinc durant aquest segle segons la IA. L'Atlètic de Madrid aixecaria l'orelluda el 2039, 2040 i 2041 (tres seguides) i els anys 2060 i 2088.

Els guanyadors més sorprenents

La IA determina alguns campions de la Champions que fan feredat. Equips que no han aconseguit arribar mai ni a les semifinals suposarien guanyadors del torneig durant el segle XXI, segons aquest algoritme. Alguns dels exemples són el Sheriff Tiraspol, el FC Malmo, el Dinamo de Zagreb, l'Sporting de Portugal, el Wolverhampton, el Leicester, el Brentford, el Villareal, l'Alabès, el Frankfurt, el Sevilla, el Galatasaray, el Zenit de Sant Petersburg, el Ferencváros o el Turí.

Altres d'històrics com el Nottingham Forest, el Celtic de Gaslgow, el Rangers, l'Ajax, el Feyenoord, el Benfica, el Bayern de Munich, la Roma, l'Inter de Milà, el Newcastle, l'AC Milà o el Porto n'aconseguiran una altra. La llista és gegant i entretinguda. Serà veritat o no, ja és qüestió de sort, futbol i dedicació.