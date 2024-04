Els streamers que resideixen a Andorra hauran d'acreditar un nivell mínim de català si volen viure-hi

Cop sobre la taula en qüestions lingüístiques per part del govern d'Andorra. Tothom qui vulgui obtenir un permís de residència al país haurà d'acreditar un nivell mínim de català a partir del 2029. Això també suposa un revés per a la majoria dels streamers castellanoparlants -la gran majoria provinents de la resta de l'estat espanyol- que hi viuen.

Així ho han consensuat la majoria de grups parlamentaris durant la comissió de treball creada per tancar el text del projecte de llei de la llengua pròpia i oficial. Els principals partits del país (Demòcrates, Concòrdia, Partit Socialdemòcrata i Ciutadans Compromesos) ho han explicat en un comunicat conjunt. A través de les esmenes i també via transaccions, que han estat prop d'unes cinquanta, s'han teixit consensos per integrar "el màxim d'aportacions" de totes les forces parlamentàries. L'objectiu, segons la nota de premsa, ha estat mantenir l'esperit inicial de la llei, que és "preservar la llengua pròpia d'Andorra" i garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en català.

Què han acordat?

El text marca l'obligació de cursar una formació de català de trenta hores per obtenir la renovació del permís de residència i treball, a excepció que es pugui demostrar "un nivell adequat de la llengua". A partir d'aquí i en el cas de la primera renovació, s'haurà d'acreditar el nivell A1 de català, mentre que per a la segona renovació el requisit serà el nivell A2, una mesura que entrarà en vigor a partir del 26 d'abril del 2026. Ara però, caldrà aprovar la llei. En aquest sentit, els grups també han acordat "fer extensius aquests nivells de català" per a la resta de permisos d'immigració en un termini de cinc anys, fet que també afectarà els residents passius, com els streamers.

Els grups parlamentaris que han tancat el text destaquen que el projecte de llei compleix "la seva missió integradora", associa el progressiu aprenentatge de la llengua per part dels nouvinguts i la seva acreditació en els permisos d'immigració. Una bona part dels creadors i streamers que resideixen a Andorra i no són catalanoparlants ja van reaccionar de manera contrària a la idea d'haver d'acreditar cert nivell de català. Altres d'alt nivell, com El Rubius o TheGrefg, ho van entomar amb naturalitat i van afirmar que ho farien en el cas que els hi demanessin.