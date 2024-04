Per què Balduí IV de Jerusalem és una estrella de TikTok? Així (de caòtic) es viralitza un personatge

Aconseguir viralitzar continguts a les xarxes socials és un dels maldecaps més freqüents per a moltíssimes empreses de comunicació, màrqueting i relacions públiques. Encara que hi ha certs mètodes i tàctiques per incentivar-ho, plataformes com TikTok funcionen com un oceà enterbolit per una tempesta: no saps per on sortirà res. Els gustos dels usuaris, l'algoritme de la xarxa social o els propis m'agrada de les persones que consumeixen el contingut poden acabar derivant què funciona i què no. Un dels casos més sorprenents és el de Balduí IV de Jerusalem.

Sí, ho heu llegit bé. Qui va ser monarca del regne establert a Terra Santa després de la Primera Croada és una absoluta estrella de TikTok. Ara bé, no és el personatge històric, l'original, sinó el que interpreta Edward Norton a la pel·lícula El Regne del Cel, estrenada el 2005 i dirigida per Ridley Scott. Una de les escenes del rei Balduí IV, en plena discussió sobre què fer amb els enfrontaments amb els exèrcits de Saladí, ha viralitzat el personatge de manera exponencial. És aquesta:

Fins i tot s'han creat bromes, mems i vídeoshumorístics al voltant d'aquesta tendència.

El seu èxit va lligat a una cançó del jove raper nord-americà Yeat, de només 24 anys, que també ha estat versionada per esquivar la censura de drets d'autor que aplica TikTok. Amb el tema If we being real, estrenada el febrer d'aquest 2024, ha aconseguit un doble triomf: viralitzar la cançó i viralitzar tots els vídeos que facin servir el personatge. Fins i tot ha fet el salt a YouTube:

Per què és tan viral?

La barreja entre els anomenats "edits" (una forma de vídeo curt en la que es presenten escenes a través de talls audiovisuals atractius, petits segments i transicions amb ritme) i les noves masculinitats, que eleven a una categoria icònica personatges com Paul Atreides de Dune, Anakin Skywalker d'Star Wars o Eren Jaeger, de l'anime Attack on Titans, han creat una espècie de subcategoria a TikTok. Realçant figures "que se sacrifiquen" pel bé comú a la ficció, traslladant aquest sentiment a la societat actual, es veneren personatges històrics o de l'audiovisual que responen a aquests paràmetres.