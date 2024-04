Un nou èxit de la fira Lactium de Vic

Vic s'ha convertit aquest cap de setmana en l'aparador del formatge artesà català amb la setzena edició de la fira Lactium. El parc Jaume Balmes de la ciutat ha estat l'escenari principal de la mostra que, enguany, ha comptat amb una quarantena d'artesans -10 d'Osona-, més de 250 formatges de degustar i comprar al tall i una quinzena més de productes agroalimentaris de proximitat.

L'interès pel sector formatger continua creixent. Així ho demostra l'afluència constant de públic que ha captat la mostra, amb una clara vocació transversa, divulgadora i festiva. "Lactium dona espai a un sector de gran importància per Vic i la comarca d'Osona. Som una ciutat de fires i mercats i ens agrada veure-la plena de gent gaudint de les activitats", diu Bet Piella, regidora de Fires i Mercats de Vic.

Lactium ha comptat, un any més, amb la completa programació de l'Aula del Formatge Bonpreu i Esclat amb propostes atractives i divulgatives vinculades al formatge. Els participants han pogut endinsar-se en el relat i les persones que conformen el sector formatger artesà a través de tastos guiats, xerrades divulgatives o tallers.

La festa del formatge artesà català també és cultura: a l'espai Txis Arts, on al llarg del cap de setmana s'hi ha dut a terme espectacles familiars, presentacions de llibres o música en directa. A la setzena edició de Lactium tampoc hi ha faltat un dels grans atractius de la fira, l'espai de degustació Txis Bar, on enguany s'hi ha servit més de 1.700 fustes de formatges.

La programació d'aquesta edició ha incorporat una jornada pensada pels professionals del sector amb l'objectiu de crear un espai de trobada i debat entre les veus que formen part de la cadena de valor del formatge artesà a Catalunya. Sota el títol Les claus de comerç dels formatges artesans, la trobada ha comptat amb l'assistència d'una quarantena de persones.

Claustre, de la formatgeria El Miracle de Solsona, premi al Millor Formatge Català Lactium 2024

Enguany s'ha recuperat un dels grans atractius de la fira, la quinzena edició del Concurs Lactium: Formatges Artesans Catalans 2024, uns guardons que s'estructuren en 15 categories diferents. Aquest any, el màxim reconeixement de la mostra ha estat pel formatge Claustre de pasta dura d'ovella elaborat a la formatgeria El Miracle de Solsona. Sílvia Soler, la seva elaboradora, subratlla la importància del premi, ja que Claustre és el primer formatge que va fer i ha trigat temps a perfeccionar-lo.

El millor pastís de formatge català artesà 2024 es fa a Flix

Lactium i Ajuntament de Vic han promogut la segona edició del concurs Premi Millor Pastís de Formatge Català 2024 amb l'objectiu d'incentivar l'ús del formatge artesà del territori en aquesta exitosa i tradicional recepta.

Enguany s'hi ha presentat 23 participants d'arreu del territori, entre els quals el pastís de la pastisseria Larrosa de Flix, del pastisser Pau Carranza, que n'ha estat el favorit, emportant-se 1.000 euros i un diploma acreditatiu. Per a la seva elaboració, el pastisser utilitza formatge d'ovella de pasta tova de la formatgeria Serra del Tormo.