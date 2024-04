Un Sant Jordi de llegenda a Vic

Llibres i roses, cultura i llengua. Saviesa i amor, tradició i petons. Una jornada per cultivar l'ànima i eixamplar els cors. Una diada de Sant Jordi que, a Vic, ha aixecat el taló a primera hora del matí enmig d'un ambient gèlid, però amb un sol primaveral, i un centenar de parades de llibreters, floristes i entitats repartides per tota la ciutat, amb epicentre a la plaça Major, compartint protagonisme matinal amb el mercat setmanal dels dimarts.

El Sant Jordi a la capital d'Osona és un dia de retrobaments, d'emocions i somriures, història i llegenda, de reivindicacions, cultura popular i cohesió social. Una data marcada al calendari, d'aquelles que creen comunitat. La ciutat es vesteix amb les seves millors gales i desplega desenes d'activitats amb els llibres, les roses, la cultura i la llengua com a protagonistes.

Des de bon matí centenars de persones han passejat per la plaça del Mercadal, tot xafardejant les últimes novetats literàries. Al migdia han baixat les pulsacions i, fins i tot el sol, ha decidit fer una becaina. Ja ho diuen que "A la taula i al llit, al primer crit", i és així com les multituds han anat desfilant deixant un moment de calma ideal per badar, remenar, triar.

Cavallers amb tractor, princeses rebels i un drac amb ànima

La tarda ha arrencat amb energia. És el moment de màxima expressió de la diada de Sant Jordi, que enguany s'escau en dia laborable. Sota l'atenta mirada dels més menuts, una princesa, un drac de tres caps –amb molta ànima- i un cavaller han irromput a la plaça del Mercadal en el marc de la representació teatral de la Llegenda de Sant Jordi, enguany amb sorpresa: el cavaller ha canviat el cavall blanc per un tractor, i ha entrat a l'emblemàtic emplaçament de la capital d'Osona enfilat a la pala, una picada d'ull a la pagesia del territori i les seves reivindicacions.

"Drac, ets dolent" o "Drac llefiscós" han estat alguns dels xiscles i les reaccions dels més petits de la casa en veure com la bèstia avançava cap al castell. Més simpatia desperten els altres protagonistes de la història, Sant Jordi i la princesa, que han comptat amb la participació i l'ajuda incondicional de la canalla per acabar bé la història.

"A Vic aturem el drac amb un bon crit", repetien nens i nenes. Dit i fet: després d'una trepidant batalla acrobàtica, Sant Jordi ha aconseguit reduir el drac, de la sang del qual n'ha nascut una rosa carregada de simbolisme.

Al final de la llegenda, acció reivindicativa en un dels balcons de la plaça Major: encesa de bengales morades, rere una pancarta on es podia llegir "Sant Jordi patró, ningú sense padró". Forma part de la campanya #lluitesmilalabril, impulsada pel col·lectiu Ortiga Feminista.

La diada del llibre i la rosa

A les paradetes de la plaça Major, un home li diu a un llibreter: "Tinc tants llibres per començar que ja no sé on posar-los". "El saber no ocupa lloc", li respon l'altre. L'ha convençut i s'emporta un parell de lectures cap a casa.

Al costat, un nen enrabiat plora perquè els pares li diuen que només pot emportar-se un dels cinc o sis contes que acapara: "Però els vull tots", els diu als amb la boca petita. Ho aconsegueix a mitges: "Podem agafar-ne dos, pensa que l'àvia en té un altre per a tu", li diu la mare.

Curiosos xafardejant a una de les parades de llibres de la plaça Major de Vic, aquest Sant Jordi 2024.Oriol Clavera

Una mica més enllà, una parella demana consell a la llibretera. Un acte polític, també, el de comprar a les llibreries de proximitat, tal com reivindicava el sector durant la prèvia del Sant Jordi a la ciutat: "Oferim l'atenció, el contacte humà, el comerç local. Això és el que hem de promocionar i mantenir", deia Toni Ferron de la Llibreria Foster and Wallace.

A Vic, el Sant Jordi 2024 ha estat una diada participativa i inclusiva, un dia bonic que petits i grans esperem, any rere any, amb il·lusió.